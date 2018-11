10 choses à ne JAMAIS dire à quelqu’un qui souffre d’anxiété

6 / 10

Cesse de stresser

L’Anxiety and Depression Association of America statue que le stress et l’anxiété ne sont pas la même chose. On utilise les deux mots de façon interchangeable, et on ne devrait pas. Le stress est la réponse à une situation menaçante. Ses symptômes incluent : palpitations cardiaques, augmentation de la pression sanguine, rougeurs du visage, changements d’humeur et, oui, anxiété. Mais l’anxiété perdure après que la situation stressante a cessé d’exister, ou elle était déjà là avant. La personne anxieuse n’arrive pas à se débarrasser du stress quotidien ; en parler est source de confusion et de frustration. Amy Axtell suggère de reconnaître son anxiété et d’offrir votre support. Par exemple, écoutez-la et répondez-lui : « J’entends ce que tu me dis. Tu te sens stressée, anxieuse, inquiète. Dis-moi comment je puis t’aider. »

