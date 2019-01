Quiz : Souffrez-vous d’anxiété et d’auto-sabotage?

10 / 10

Comprendre l’anxiété et l’auto-sabotage

Vos meilleurs amis ont des choses en commun. Ils ou elles vous poussent à prendre ce nouveau travail fantastique, vous encouragent à vous manier les fesses pour faire du hot yoga et vous prêtent une oreille attentive lorsque vous êtes découragée. Voici comment aider un proche souffrant d’anxiété. Les chances sont que pouvez mentalement cocher toutes ces cases lorsqu’il s’agit de votre propre attitude envers vos amies. Mais prenez-vous le même soin de vous-même? Selon les experts, beaucoup d’entre nous ne le font pas, parce que nous laissons des peurs irréalistes entraver notre chemin.

«Un des obstacles principaux à nous applaudir ou à explorer de nouvelles avenues est notre peur de nous tromper, ce qui à nos yeux est un synonyme d’échec», explique Emily Blake, psychologue de Montréal qui se spécialise dans le traitement des troubles de l’anxiété et de la dépression. «Toutefois, la notion même d’essayer d’éviter les erreurs nous met en échec», dit-elle, en ajoutant que les femmes devraient considérer l’imperfection comme une partie nécessaire de tout processus.

Cette peur de l’échec, couplée avec l’inquiétude séculaire d’être traitées d’égoïstes, si nous nous mettons en avant, paralyse beaucoup de femmes sur la voie du succès. Mais un tel comportement d’auto-sabotage peut se manifester de différentes manières.

«Ce pourrait être quelqu’un qui fait des prédictions négatives pour elle-même et ne tente rien à cause de ses prédictions. Ce pourrait être quelqu’un qui fait des prophéties négatives ou encore beaucoup d’évitement», dit Alice Boyes, auteure de The Anxiety Toolkit: Strategies for Fine-Tuning Your Mind and Moving Past Your Stuck Points. Un trait propre à celles qui pratiquent l’auto-sabotage est la tendance à se créer des obstacles et à se démolir ‘ une attitude inamicale envers soi-même.

Cela vous semble familier? Il est grand temps changer. Il faut commencer par prendre conscience de qui l’on est: vous devez comprendre quels sont les obstacles qu’il y a entre vous et vous-même.

Comment cesser l’auto-sabotage

Voici quelques conseils d’experts pour transformer votre comportement d’auto-sabotage et devenir une meilleure amie pour vous-même.

La prise de conscience

Emily Blake suggère de se demander «Qu’est-ce qui est plus important pour moi dans cette situation?» pour favoriser la conscience de soi. «Prendre conscience nous donne la liberté de choisir comment nous voulons être à chaque instant», dit-elle. Pour renforcer la conscience de soi, elle recommande de respirer et de prendre note de vos pensées et de vos sentiments, y compris ce qui vous met mal à l’aise lorsque vous pensez continuer vers ce dont vous avez vraiment besoin ou envie. Posez ces 20 gestes pour augmenter votre confiance en vous.

Terry Estrin vous suggère de mettre par écrit toutes vos pensées avant de vous lancer dans une situation qui représente un défi. «C’est un bon moyen pour se débarrasser de tous les messages négatifs, dit-il, et le journal est une excellente façon de jeter un regard sur la géographie de notre propre vie et d’en tirer de l’expérience.» Le journal nous aide à comprendre nos émotions et à y faire face; au fil du temps, il en émerge des patrons qui nous donnent une meilleure compréhension de nos comportements. «Un journal nous permet de faire une étude d’observation sur nous-mêmes».

Terry Estrin met l’accent sur l’importance de prendre de la distance par rapport aux messages limitatifs qui sont dans notre tête. «La méditation permet de commencer à voir nos pensées ‘ dont la plupart sont de vieux ‘enregistrements’ ‘ comme pas très utiles,» dit-il. Si la méditation est nouvelle pour vous, restez simple (vous pouvez même commencer avec un livre comme La méditation pour les nuls ou une méditation libre à partir d’iTunes). «La méditation nous met dans le rôle d’observateur, nous permettant d’examiner des schémas de pensées et d’actions habituelles et de prendre pleine conscience de nos intentions». Apprenez-en plus sur les pouvoirs de la médiation sur l’esprit.

«Chaque fois que vous le faites, vous montez une marche par rapport à votre tolérance,» dit Terry Estrin. Il explique que tout le monde veut être à l’aise, et nous sommes souvent limités par la croyance que la vie doit être confortable. Par conséquent, la peur n’est pas seulement mauvaise; elle est insupportable. «Quand nous confrontons la peur, nous nous sentons souvent euphoriques, libérés, vivants. En faisant la chose même que nous craignons, nous nous ouvrons à un monde de nouvelles possibilités.»

Alors que nous aidons souvent les autres instinctivement sans remettre en question si oui ou non ils le méritent, nous ne sommes pas toujours aussi généreux avec nous-mêmes, selon Emily Blake. «La compassion envers soi consiste à vous traiter avec bonté, parce que vous en avez besoin, sans l’obstacle que représente l’attitude ‘est-ce que je le mérite’, qui peut déclencher la peur de l’égoïsme. «L’auto-compassion dit ‘tous les êtres humains méritent la gentillesse’, et vous devez vous mettre vous-même dans ce cercle de compassion.»

Il y a de bonnes chances que vous traitez vos meilleurs amis avec bonté en souhaitant pour eux le meilleur. Ayez la même attitude envers vous-même. «Certaines personnes restent dans leur zone de confort, mais ratent des occasions, tandis que d’autres vont toujours plus loin, jusqu’à l’épuisement», dit Emily Blake. Essayez de trouver le juste équilibre entre être douce avec vous-même tout en relevant les défis qui vous aideront à réaliser votre plein potentiel.

