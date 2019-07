9 signes révélateurs d’un trouble anxieux

Tout le monde s’inquiète à un moment ou un autre, mais lorsque l’anxiété commence à nuire à votre vie, il pourrait s’agir d’un trouble anxieux et vous devriez peut-être consulter un professionnel.

Votre inquiétude n’a plus aucune « utilité »

Sans inquiétude, nous ne serions pas fonctionnels au quotidien. C’est notre petite voix intérieure inquiète qui nous motive à accomplir nos tâches et à maintenir l’ordre dans notre vie. Trop s’inquiéter, cependant, peut être un signe de trouble anxieux, la maladie mentale la plus fréquente en Amérique du Nord, selon le National Institute of Mental Health (États-Unis). « S’inquiéter juste assez pour être bien conscient qu’un examen approche et qu’il faut étudier pour le réussir est une bonne chose et démontre une capacité d’adaptation », déclare Aaron Fisher, Ph. D., professeur adjoint de psychologie clinique à l’Université de Berkeley (Californie). « Si toutefois, votre inquiétude dépasse l’incitation à vous préparer, si la panique vous empêche d’étudier et vous paralyse, c’est problématique. » Demandez-vous si votre anxiété vous aide ou si elle vous nuit. Si elle vous cause plus de mal que de bien, c’est peut-être signe que cela irait mieux dans votre vie si vous ne vous inquiétiez pas autant.

