Symptôme de l’anxiété: 14 vérités que les gens anxieux comprennent

ISTOCK/aldomurillo

Savez-vous ce que provoque vraiment une attaque de panique ? Nous vivons bien sûr tous des attaques de ce genre à différents degrés, mais certains symptômes sont vraiment propres aux personnes souffrant de troubles anxieux. Ça commence par la montée d’un horrible sentiment de peur et d’effroi venu de nulle part. Vous vous sentez soudainement envahi par cette impression que rien ne va plus, que quelque chose de terrible est en train d’arriver. Vous pouvez à peine respirer, vous avez des bouffées de chaleur, votre rythme cardiaque s’accélère et vous voulez à tout prix quitter l’endroit où vous vous trouvez. Vous éprouvez une douleur physique et sentez que vous n’êtes plus en contrôle.