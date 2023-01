7 façons simples de pratiquer la gratitude au quotidien

TMB STUDIO

Un outil relationnel

Les gens reconnaissants sont des gens heureux. C’était l’une des principales conclusions de la Harvard Adult Development Study, la plus longue étude menée sur le bonheur et la santé au monde, se penchant sur 100 ans de données et deux générations d’Américains.

On y apprend que les personnes reconnaissantes vivent aussi plus longtemps et sont globalement en meilleure santé. Cela signifie qu’apprendre à pratiquer la gratitude est l’une des meilleures choses que l’on puisse faire pour sa santé, souligne l’actuel directeur de l’étude, le psychiatre Robert Waldinger.

Pourquoi? La réponse est assez simple: être reconnaissant concentre l’attention sur ce que l’on a, plutôt que sur ce que l’on n’a pas.

«La gratitude est l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour renforcer les relations, et nos relations avec les autres sont le facteur le plus important pour déterminer le bonheur», explique-t-il. Il ajoute qu’être reconnaissant est l’une des choses les plus simples et les plus faciles à faire pour augmenter son bonheur. En plus, l’effet est presque instantané!

Pratiquer la gratitude se fait de plusieurs manières: les méditations de gratitude (l’une des préférées du Dr Waldinger!), la rédaction de notes de remerciement, entretenir un journal de gratitude et lire des citations de gratitude…

Une vie heureuse commence avec des petits gestes qui stimuleront votre bien être et votre bonne humeur!

Qu’est-ce que la gratitude?

Avant d’apprendre à pratiquer la gratitude, il faut s’assurer de comprendre le concept. Alors, qu’est-ce que la gratitude exactement?

La gratitude est le sentiment positif d’être reconnaissant envers quelqu’un ou quelque chose. Mais en pratique, c’est bien plus que cela, explique la psychologue Haley Perlus.

«La gratitude est un outil d’entraînement émotionnel productif. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous ressentons les sentiments positifs et agréables associés au bonheur, à la paix, à la passion, à l’excitation et à l’amour. Ces émotions agréables peuvent être un catalyseur de changements positifs dans votre vie», explique-t-elle.

«La gratitude est aussi le contraire de notre voix intérieure négative. Cela perturbe les schémas négatifs et crée une opportunité de se concentrer sur tout le bien du passé, du présent et du futur.»

Pourquoi est-il si important de pratiquer la gratitude?

Plusieurs études ont prouvé à maintes reprises que pratiquer la gratitude offre de puissants avantages pour la santé physique et mentale, déclare Robert Waldinger. Être reconnaissant peut aider à prévenir la maladie, et être reconnaissant peut même aider à vivre plus longtemps.

Certains des plus grands avantages de la gratitude sont:

un risque réduit de maladie cardiaque, de diabète, de certains cancers et d’autres maladies liées au mode de vie;

un système immunitaire plus fort;

une mémoire plus nette et moins de déclin mental avec l’âge;

un sommeil de meilleure qualité et moins d’insomnie;

une perception réduite de la douleur chronique;

une réduction de l’inflammation;

une meilleure humeur et moins d’incidence de dépression et d’anxiété;

une plus grande confiance en soi et moins de sentiments de colère, de jalousie et d’envie;

une plus grande capacité à se pardonner et à pardonner aux autres;

une meilleure capacité à gérer son temps.

7 façons de pratiquer la gratitude

Être reconnaissant, ça se pratique, précise Haley Perlus. Prêt à pratiquer la gratitude dans votre vie de tous les jours? Voici sept manières de le faire.

Dire à voix haute ce pourquoi on est reconnaissant

Mettre des mots sur les choses de la vie pour lesquelles on éprouve de la reconnaissance peut avoir plus d’impact que simplement le penser, dit Haley Perlus.

Le dire à voix haute aide à «l’imprimer» dans la mémoire, et l’articuler aide à identifier précisément ce pour quoi nous sommes reconnaissants.

Comment pratiquer la gratitude: utiliser les mémos vocaux ou toute autre application pour dicter les choses pour lesquelles on éprouve de la reconnaissance (et, de temps à autre, les réécouter lorsque l’on a besoin d’un petit moment de joie).

Encourager sa famille à partager quelque chose dont elle est reconnaissante chaque soir au souper est aussi une bonne habitude à inculquer à ses enfants.

Écrire ce pour quoi on est reconnaissant

Mettre ses pensées sur papier, que ce soit dans un journal de gratitude ou une note de remerciement, est un moyen puissant de connecter le corps et l’esprit, renforçant les sentiments positifs.

Comment pratiquer la gratitude: garder un carnet dans son sac à main ou sur le bureau pour noter les choses pour lesquelles on est reconnaissant au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Il peut être bénéfique de tenir un journal de gratitude où l’on écrit trois choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour dans un journal que l’on garde près de son lit.

Partager sa gratitude avec les autres

Partager sa gratitude a un effet immense sur soi et sur les autres, déclenchant une cascade de pensées et de sentiments heureux, tout en renforçant le lien qui vous unit.

Même un simple merci à un inconnu qui a tenu la porte procure un sentiment de bonheur, ajoute le Dr Waldinger.

Comment pratiquer la gratitude: il faudrait fournir un effort conscient chaque jour pour dire à quelqu’un à quel point nous lui sommes reconnaissants.

Appeler un parent, écrire une note de remerciement à un ancien enseignant, offrir un cadeau de remerciement à un ami ou remercier simplement le caissier de l’épicerie sont toutes des manières de pratiquer la gratitude.

Méditer sur la gratitude

Les gens commettent souvent l’erreur de supposer que les sentiments contrôlent l’esprit – ce que nous ressentons détermine ce à quoi nous pensons.

En réalité, c’est l’esprit qui dicte ce que l’on ressent, explique Robert Waldinger. Donc, concentrer son esprit sur la gratitude en faisant une méditation quotidienne est l’un des meilleurs moyens de se sentir plus reconnaissant dans sa vie.

Comment pratiquer la gratitude: plus simplement, avoir des pensées reconnaissantes aide à voir plus de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants dans notre vie.

Vider son esprit et prendre une à cinq minutes chaque matin pour faire une méditation guidée sur la gratitude ou pour méditer sur des choses ou des personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant.

Prévoir sa reconnaissance

La gratitude ne se produit pas seulement avec le recul. N’attendez pas de vous «sentir reconnaissant» spontanément.

Pour planifier sa gratitude, il suffit d’identifier les domaines de sa vie dans lesquels nous nous sentons malheureux, puis d’énumérer les moyens de nous sentir reconnaissants dans ces situations.

Comment pratiquer la gratitude: régler une alarme sur son téléphone pour se rappeler de rechercher des moments de gratitude.

Se mettre au défi d’être reconnaissant dans des circonstances difficiles

Les personnes reconnaissantes sont plus résilientes lorsqu’elles gèrent des moments difficiles, explique Robert Waldinger. Après tout, la vie ce n’est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont on la gère.

Dans chaque situation – aussi difficile soit-elle – il est possible de trouver quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Et pratiquer la gratitude peut grandement contribuer à améliorer la façon dont on gère les épreuves plus difficiles.

Comment pratiquer la gratitude: parcourir de vieux journaux ou des albums photo de moments difficiles de sa vie et prendre des notes sur ce qui vous a aidé à traverser ces épreuves et ce pour quoi vous êtes aujourd’hui reconnaissant. Utiliser ces informations pour s’aider à trouver les bons côtés des problèmes actuels est bénéfique.

Se laisser inspirer par la gratitude des autres

Être reconnaissant est une compétence, et il est possible d’apprendre à le faire en voyant comment les autres pratiquent la gratitude dans leur vie. Faites attention à la façon dont vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos connaissances expriment leur gratitude tout au long de la journée.

Comment pratiquer la gratitude: lire de bonnes nouvelles, consulter des livres inspirants, regarder des vidéos inspirantes, parler avec ses proches et avoir une thérapie.

