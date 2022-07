Comment vivre sa vie pleinement

En 2017, ses recherches ont confirmé que le mariage augmente le bonheur et que ceux qui se considèrent mutuellement comme leur meilleur ami sont deux fois plus heureux que les autres couples mariés. Puisque John voit Millie comme son amie la plus proche, leur relation a donc amplifié son sentiment de bonheur ces 50 dernières années. John Helliwell n’est pas le seul universitaire à tirer des leçons importantes de ses propres travaux pour vivre plus intensément. D’autres recherches montrent également que le bonheur ne se résume pas à un mariage réussi.

Jeff Kulak Quand John Helliwell a épousé Millie, il y a 52 ans, ils étaient déjà très proches. «Elle était sûrement ma meilleure amie à l’époque, même si je n’y pensais pas en ces termes», raconte l’homme à propos de leur fréquentation, qui a laissé place à une relation épanouissante et pleine de joie encore solide aujourd’hui. Après plusieurs dizaines d’années de mariage, John Helliwell, professeur émérite d’économie à l’université de la Colombie-Britannique à Vancouver, au Canada, a non seulement commencé à réfléchir plus sérieusement au bonheur, mais à s’intéresser d’un point de vue professionnel aux facteurs qui influent sur notre bien-être.

2 / 9

Jeff Kulak

Convenir que l’âge ne fait rien à l’affaire

Entre 2002 et 2017, des chercheurs allemands ont demandé leur âge réel à des adultes de 40 ans et plus puis l’âge qu’ils avaient l’impression d’avoir. Les sujets qui se sentaient plus jeunes que leur âge véritable étaient plus satisfaits dans la vie et ressentaient moins de sentiments négatifs comme la culpabilité et la colère, d’où il résultait un plus grand bien-être global. Ceux qui se sentaient plus âgés éprouvaient des sentiments inverses.

L’état de santé jouait bien sûr un rôle important dans ce sentiment: la conviction même d’avoir une mauvaise santé, les maladies chroniques et les limitations physiques contribuaient à l’impression d’être plus âgé et à une diminution du bien-être. «Celui qui souffre de problèmes de santé chroniques peut certes ressentir un plus grand écart entre son âge perçu et son âge véritable au fil du temps, explique André Hajek, auteur de l’étude et professeur d’épidémiologie de la santé à l’université de Hambourg. Ce faisant, cette personne réduit probablement ses attentes en termes de longévité et peut éprouver des difficultés à apprécier sa vie. À son tour, ce point de vue peut agir comme prophétie autoréalisatrice et entraîner plus tard un déclin marqué de la santé en raison de mauvais choix de vie.»

Pour André Hajek, son âge perçu et son âge réel, 38 ans, sont en adéquation. Il explique qu’il a deux enfants en bas âge et qu’il est récemment devenu professeur, à l’âge habituel pour obtenir ce genre de poste en Allemagne. «Cela pourrait bien sûr changer plus tard, lorsque les obligations familiales à l’endroit de mes enfants risquent de diminuer», précise-t-il.

«Des facteurs comme les capacités personnelles, l’optimisme ou, notamment, un intérêt soutenu – pour son métier, par exemple – peuvent façonner une image très positive de son âge, poursuit-il. Ma vie est marquée par une vraie passion pour la science, ce qui, espérons-le, contribuera à me garder jeune et satisfait.»