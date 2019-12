8 trucs pour stimuler l’intelligence émotionnelle de vos enfants

3 / 8

ISTOCK/SHAPECHARGE

Acceptez et encouragez les émotions de vos enfants

«Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles existent, c’est tout, et chacun a le droit de les manifester, même les enfants, observe Harvey Deutschendorf, auteur de The Other Kind of Smart (L’autre forme d’intelligence). Encouragez-les toujours à exprimer leurs émotions au travers de questionnement. Par exemple, s’ils ont l’air triste ou préoccupés et restent silencieux, demandez-leur: “Tu n’as pas l’air d’avoir le moral aujourd’hui; est-ce qu’il t’est arrivé quelque chose?” Il ne faut jamais ni juger leurs émotions ni en douter. Pour eux, elles sont réelles et authentiques.»

