Comment faut-il s’excuser?

Quand l’enjeu est négligeable, il est facile de s’excuser. Cela vient spontanément quand, par exemple, on bouscule son voisin en montant dans l’ascenseur. Il en va tout autrement lorsqu’on se rend coupable d’une faute plus grave : un secret révélé imprudemment ou des paroles dures envers une personne aimée. Soudain, la culpabilité et la honte nous assaillent. On décline toute responsabilité et on cherche à justifier ses actes. Pour beaucoup, rien n’est plus difficile à dire que « je suis désolé ». Découvrez comment s’excuser et maitrisez l’art du mea culpa.

1 / 4 iStock Pourquoi s’excuser est difficile? Pourquoi ces mots si simples sont-ils si difficiles à dire? Le réflexe défensif, estime Karina Schumann, chercheuse en psychologie de l’Université Stanford, qui s’est intéressée à l’acte de présenter des excuses. Selon elle, le désir de se voir sous un jour positif est souvent à l’origine du refus de reconnaître ses torts. « Commettre un affront, c’est compromettre notre identité de personne honnête et respectable », explique-t-elle. Pour présenter des excuses sincères, ce qui implique de reconnaître sa faute et de prendre acte du tort qu’on a causé, on doit reconnaître avoir mal agi. Des recherches ont en outre démontré que refuser de s’excuser peut même renforcer la perception de soi. Une étude menée en 2013 par l’University of Queensland Business School, en Australie, a révélé que les personnes fautives qui évitaient délibérément de demander pardon se sentaient plus fortes et valorisées parce qu’elles avaient le sentiment de savoir camper sur leurs positions. Même lorsqu’on envisage de présenter des excuses, on en surestime souvent la nature désagréable. En 2014, une étude publiée dans la revue Social Justice Research a démontré que les participants s’attendaient souvent à ce que demander pardon soit plus humiliant et stressant que cela ne l’était en réalité. Assurez-vous de connaitre ces 14 clés pour résoudre vos conflits relationnels.

2 / 4 iStock S’excuser est profitable à long terme Même si c’est désagréable, assumer ses torts est profitable à long terme. « Nous préservons beaucoup de choses lorsque nous présentons des excuses », affirme Tyler Okimoto, chercheur principal de l’étude australienne. « Refuser de s’excuser risque de miner la confiance de l’autre et de compromettre la relation », déclare-t-il ajoutant que les avantages que l’on croit gagner en ne s’excusant pas ne fait pas le poids face à ce qu’on perd. Retrouvez aussi 4 comportements qui peuvent briser la confiance de l’autre. Des excuses sincères peuvent même contribuer à sauver une relation tendue. Selon une étude de l’Université Emory à Atlanta, en Géorgie. Les réponses à des entrevues et questionnaires de 337 sujets blessés par leur conjoint révèlent en effet que les actes de conciliation réduisaient la colère des participants et les amenaient à pardonner plus rapidement. Sur le plan personnel, ajoute Karina Schumann, demander pardon réduit le sentiment de culpabilité, ce qui contribue avec le temps à une meilleure image de soi. Apprenez-en plus sur les effets néfastes de la culpabilité sur la santé. Une étude de 2007 dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Social & Clinical Psychology enseigne qu’on est plus susceptible de regretter de ne pas s’être excusé que d’avoir fait amende honorable.