Les saignements après un rapport sexuel sont-ils normaux?

Différentes causes comportementales et médicales peuvent être à l’origine des saignements après un rapport sexuel. Voici les explications les plus courantes et comment déterminer ce qui est normal ou pas.

ARMAN ZHENIKEYEV/GETTY IMAGES

Saigner après les rapports sexuels: pourquoi?

Trouver du sang en se lavant, sur les draps, sur son partenaire ou sur le papier de toilette après un rapport sexuel peut être alarmant, mais pas de panique!

Un saignement post-coïtal (après un rapport sexuel) est assez courant et peut avoir différentes causes comportementales ou médicales, le plus souvent sans conséquence.

Parfois, on n’en connaît pas la cause; il s’agit alors d’une de ces choses bizarres qui se produisent lors d’un rapport sexuel. La plupart des gens sexuellement actifs en feront l’expérience un jour ou l’autre au cours de leur existence.

Les saignements sont plus fréquents chez les femmes

De par leur différence anatomique et hormonale, les femmes ont plus souvent que les hommes des saignements pendant la relation sexuelle ou après, explique le Dr Michael Ingber, urologue, chirurgien en médecine pelvienne et professeur clinicien adjoint en urologie au Collège médical Weill Cornell.

Cela se produirait chez 0,7% à 9% d’entre elles, certaines n’en parlant même pas à leur médecin.

Les causes incluent le traumatisme, la maladie ou l’infection de la muqueuse utérine, du col de l’utérus, du vagin ou des lèvres, et les changements hormonaux. Mieux vaut arrêter de croire à ces mythes sur le sexe après 50 ans.

Les saignements toucheraient aussi les hommes

Le type de saignement post-coïtal le plus courant chez l’homme est l’hémospermie, soit la présence de sang dans le sperme.

Environ 0,5% des 26 500 hommes suivis pour des problèmes de prostate souffraient d’hémospermie, dans une étude allemande de 2020 parue dans Deutsches Ärzteblatt International.

Le taux pourrait cependant être supérieur puisque beaucoup d’hommes hésitent à en parler. Les causes comprennent le traumatisme pénien ou testiculaire, la maladie, l’obstruction, la vasculite ou l’infection.

Ils peuvent écorcher leur pénis pendant la relation sexuelle et saigner, surtout au cours d’échanges plus brutaux.

Il ne faut pas ignorer un saignement post-coïtal

La plupart des saignements post-coïtaux sont heureusement bénins, explique la Dre Mary Jane Minkin, gynécologue, obstétricienne et professeure clinicienne à la faculté de médecine de l’Université Yale.

Mais il ne faut pas les ignorer pour autant.

«Un tel saignement n’est souvent qu’un désagrément, mais pourrait aussi être précurseur de quelque chose de grave. Demeurez vigilant et éliminez tout risque potentiel», ajoute-t-elle.

En présence de douleur accompagnée de saignements post-coïtaux

Un saignement post-coïtal avec de la douleur pourrait indiquer un problème sous-jacent méritant une attention particulière.

S’il s’agit d’un saignement isolé et sans forte douleur, il pourrait résulter de l’adoption de positions sexuelles, d’utilisation de jouets ou de pratiques sadomasochistes (bondage).

Mais une douleur aiguë ou persistante durant ou après l’acte sexuel, avec ou sans saignement, devrait être examinée par un spécialiste, précise le Dr Ingber.

De la douleur durant l’acte sexuel est plutôt chose courante, surtout chez les femmes, mais n’est pas anodine et devrait mener à une consultation médicale, ajoute-t-il.

Rester aux aguets pour d’autres symptômes

Si le saignement post-coïtal s’accompagne de fièvre, de pertes vaginales chroniques, de rougeurs, de sensibilité, de gonflement dans la région génitale ou de douleur, il pourrait s’agir d’une infection, d’une maladie grave ou d’une lésion aux organes. C’est une raison suffisante pour voir un médecin, selon la Dre Minkin.

Quand voir un médecin pour un saignement post-coïtal

«Un petit saignement peut être normal, tant qu’il guérit et que vous n’avez pas de douleur, donc pas d’urgence évidente», précise le Dr Ingber.

Mais s’il est récurrent après l’acte sexuel ou qu’il s’accompagne d’autres symptômes, vous devriez vous faire examiner par un médecin.

Causes des saignements post-coïtaux

Vous savez maintenant les raisons du saignement post-coïtal, voyons ses causes.

Hormones

Les changements hormonaux chez les femmes, en particulier au moment de la préménopause, de la puberté, des menstruations ou des grossesses, peuvent provoquer des taches ou de légers saignements après l’acte sexuel, souligne le Dr Ingber. Ils sont plus fréquents chez les femmes post-ménopausées, ajoute-t-il.

Ces changements hormonaux peuvent fragiliser le vagin face aux abrasions et aux déchirures. Ils peuvent aussi causer des saignements indépendants de l’acte sexuel qui peuvent n’être repérés qu’après le coït.

Menstruations

Le sang des règles ne devrait plus impressionner les femmes ni les hommes qui ont des relations sexuelles. Étonnamment, de nombreux couples s’inquiètent de trouver du sang menstruel après avoir fait l’amour.

Il arrive parfois que les contractions provenant de l’orgasme déclenchent un flot menstruel imminent, provoquant le début des règles un peu avant la date prévue.

Mauvais emploi des jouets sexuels

Les jouets sexuels mal utilisés peuvent provoquer un saignement post-coïtal, explique Carol Queen, sexologue et co-auteure de The Sex & Pleasure Book: Good Vibrations Guide to Great Sex for Everyone.

C’est pourquoi il est primordial de suivre les instructions et d’avoir du lubrifiant à sa disposition, même en solitaire. Arrêtez immédiatement si vous éprouvez de la douleur.

«Nous recevons chaque année dans notre clinique de santé sexuelle des dizaines de cas de femmes blessées par un mauvais emploi ou une utilisation trop violente de jouets sexuels», précise le Dr Ingber.

Sexe anal

Le sexe anal peut avoir des effets indésirables, notamment un saignement post-coïtal.

Un saignement rectal ou du sang dans les selles ne sont pas rares après du sexe anal, précise le Dr Ingber.

Cela peut provenir de petites fissures (déchirures) dans la muqueuse anale, d’hémorroïdes dans le canal anal ou le rectum, ou d’un traumatisme causé par un pénis ou un jouet sexuel.

Sécheresse vaginale

Les femmes post-ménopausées ont souvent des saignements post-coïtaux qui proviennent d’une baisse en œstrogènes venant amincir les tissus vaginaux, qui deviennent alors plus vulnérables aux lésions et aux déchirures, ajoute la Dre Minkin.

D’autres causes de saignements causés par la sécheresse vaginale incluent l’allaitement, l’accouchement, les médicaments, les chirurgies de reproduction, les douches vaginales, les irritants dans les tampons ou les serviettes, et certaines affections comme les maladies auto-immunes.

Une autre cause majeure est la pénétration avant que le vagin ne soit bien lubrifié. Patientez et employez du lubrifiant, sans oublier les préliminaires, conseille Carol Queen.

DIU ou dispositifs intra-utérins

Les DIU sont des dispositifs anticonceptionnels semi-permanents insérés dans le col de l’utérus.

Hormonaux ou pas, ils peuvent tous causer des taches ou des pertes sanguines en dehors du cycle menstruel et notamment après le sexe, précise le Dr Ingber.

Le saignement est plus courant juste après l’insertion, mais peut arriver en tout temps. Si le pénis frappe le dispositif durant l’échange sexuel, il peut provoquer de la douleur et des saignements.

Échanges sexuels costauds

Une relation intense peut causer des saignements pendant et après l’acte, souligne Carol Queen.

Il n’y a rien de mal, sinon que de telles pratiques doivent reposer sur l’entente entre les partenaires et les limites de sécurité et de santé. L’excès de douleur ou de saignement devrait vous porter à réviser ces pratiques.

Prolapsus des organes pelviens

Le prolapsus des organes pelviens est une autre cause courante de saignements post-coïtaux.

Il se produit après l’accouchement, lorsque les organes pelviens (vessie, rectum et utérus) peuvent se déloger et saillir dans l’entrée du vagin, explique le Dr Ingber.

«Lorsque la muqueuse vaginale quitte sa place naturelle, la zone peut devenir plus sujette aux saignements et à l’irritation.»

MTS et autres infections

Chez l’homme, les maladies transmises sexuellement sont la cause la plus courante de saignements post-coïtaux, souligne la Dre Minkin. Elles peuvent aussi entraîner des saignements chez les femmes atteintes.

D’autres infections, dont la maladie inflammatoire pelvienne, la vaginite et les infections des voies urinaires sont d’autres causes fréquentes.

(Le sang provenant d’un urètre blessé ou infecté peut se mêler aux autres sécrétions génitales et paraître comme un saignement post-coïtal.)

Polypes

Des excroissances bénignes, les polypes, peuvent se développer sur le col de l’utérus, dans le vagin et sur la muqueuse utérine.

Les polypes réagissent au mouvement et à la pression et peuvent causer un saignement pendant et après l’acte sexuel, selon le Dr Ingber.

Cancer

Même si vous aviez pensé au cancer, nous l’avons gardé pour la fin. En effet, bien que grave, il provoque rarement des saignements post-coïtaux.

Les cancers touchant les organes reproducteurs des deux sexes peuvent parfois causer des saignements pendant ou après l’échange sexuel. Le cancer du col de l’utérus est le plus redouté par les médecins, souligne la Dre Minkin.

«Il est peu probable qu’un seul épisode de saignement après le sexe soit causé par ce type de cancer, précise-t-elle. Mais si cela se répète, faites-vous examiner par un gynécologue pour passer un test Pap ou une biopsie du col de l’utérus.» Voici ce que vous devez savoir sur le cancer du col de l’utérus.

En fin de compte

Un léger saignement à l’occasion après une relation sexuelle est normal et ne devrait pas vous alarmer. Mais si cela se répète de façon régulière, cause de la douleur ou d’autres symptômes ou vous inquiète, consultez un médecin.

