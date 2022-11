49 bonnes résolutions du Nouvel An (que vous voudrez tenir!)

1 / 50

SUSUMU YOSHIOKA/GETTY IMAGES

Innovez dans vos bonnes résolutions pour 2023

Voici venu le temps de l’année où l’on examine ce qu’on a réalisé dans les douze derniers mois… et ce qu’il faudrait améliorer dans les douze suivants. C’est l’essence même d’une bonne résolution et son objectif est l’une des plus grandes traditions du réveillon du Jour de l’An. Comme le compte à rebours de minuit, et l’organisation ou la participation à une grande célébration pour ce nouveau passage. Une autre tradition non officielle semble cependant les contrer toutes avant que décembre ne s’achève… mais il y a moyen d’y remédier pour bien démarrer la nouvelle année.

Pour trop de gens, les bonnes résolutions prises l’année précédente sont l’occasion de se blâmer ou de s’accuser de ne pas être parfait, ce qui est loin d’inspirer l’accomplissement personnel, et a un effet décourageant, explique Traci Stein, psychologue et professeure adjointe du Teachers College de l’Université de Columbia. «Privilégiez les résolutions qui se fondent sur l’autocompassion. Vous serez alors capable de les tenir et heureux de les mener à bien. Engagez-vous dans ce type de résolutions, et vous vous sentirez en meilleure forme et plus équilibré, sans compter que les résultats vous donneront beaucoup de satisfaction.»

Pour vous soutenir dans votre recherche de bonheur et de santé en 2023, nous avons rassemblé les meilleures idées de bonnes résolutions pour le Nouvel An, que vous aurez envie de suivre et de tenir. Profitez-en pour découvrir ces citations inspirantes pour le Nouvel An. Bonne chance à tous, et bonne année 2023!