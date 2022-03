27 séries documentaires sur Netflix, inspirées de crimes réels

Grâce à des témoignages de certains de ses anciens élèves, il en ressort que cet homme célèbre pour ses cours de yoga chaud était un manipulateur d’excellence dont les abus variaient en fonction de la victime et du but: argent, sécurité physique, dignité…

Ce documentaire sur Bikram Choudhury expose les systèmes corrompus qui lui ont permis de former des professeurs de yoga tout en commettant de multiples meurtres. Il aura exploité sa position de patron d’une entreprise de plusieurs millions de dollars (à son apogée) et de la vision que le monde avait d’un chef spirituel pour commettre l’irréparable.

VIA NETFLIX.CA

Survivre à R. Kelly (2019)

Alors que R. Kelly était de plus en plus populaire dans le monde de la musique et qu’il vendait plus de 75 millions de disques, il entretenait des relations sexuelles avec des mineures. Il a même gardé certaines d’entre elles prisonnières pour un prétendu « culte sexuel ».

Cette série documentaire en six épisodes examine les allégations, qui remontent aux années 1990, contre R. Kelly à travers les souvenirs et témoignages de plus de 50 témoins, victimes et membres de leurs familles. Ce qui émerge de ce documentaire est non seulement la mise en accusation des crimes du chanteur, mais aussi de l’industrie de la musique qui a vraisemblablement fermé l’œil.

