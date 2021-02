Randonnée hivernale: les plus beaux sentiers pédestres du Québec

7 / 15

Dylan Stewart

Parc régional du Massif du Sud (Chaudière-Appalaches)

Niché dans les contreforts des Appalaches, le parc régional du Massif du Sud permet de découvrir les plus hauts sommets entre le mont Mégantic des Cantons-de-l’Est, et les Chic-Chocs de la Gaspésie. Et sur le mont voisin, le mont du Midi, une station de ski alpin vous attend!

D’une superficie de 119 km2, le parc régional du Massif du Sud entretient des sentiers de raquette et de ski de fond. Vous pourrez aussi y faire du fatbike, du ski-raquette et du ski de montagne. Or, en raison des consignes sanitaires, il n’y a plus de location d’équipement jusqu’à nouvel ordre, mais il est toujours permis de faire la location d’hébergement. De plus, les droits d’accès doivent obligatoirement être achetés en ligne puisque le quota est établi à 600 visiteurs par jour, tous sports confondus.

Le camp de Base, le pavillon Desjardins et le refuge du Milieu demeurent ouverts. Vous pourrez donc vous y réchauffer et faire le plein d’énergie cet hiver.

Pour plus d’information: Massif du Sud