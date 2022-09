La meilleure position pour dormir (quand on souffre de quelque chose…)

3 / 11

Douleur à la hanche

Vous pouvez soulager les douleurs aux hanches en vous allongeant sur le dos, ce qui redresse la courbe de la colonne vertébrale pour exercer moins de pression sur les hanches, explique Priyanka Yadav, spécialiste en médecine du sommeil à l’hôpital universitaire Robert Wood Johnson. «Vous ne voulez pas mettre plus de pression sur la zone qui fait mal, car cela causera encore plus de douleur et provoquera des phases de sommeil plus légères», explique-t-elle. (Découvrez ces problèmes de hanches et comment y apporter un soulagement.)