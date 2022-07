13 signes d’un cancer de la bouche à ne pas ignorer

1 / 13

Plaies buccales

La plupart du temps, une plaie buccale sera bénigne comme un aphte (un ulcère buccal) ou un abcès causé par un virus. Celles-ci guériront généralement en dix jours. Une plaie qui persiste pendant deux semaines, voire davantage, pourrait donc être un signe d’une maladie plus grave, explique l’oncologue Brian Burkey.

La texture de la plaie peut également donner un indice: «la plupart des abcès sont fins et mous, alors que les tumeurs sont plus épaisses et dures», explique Brian Burkey. De plus, les aphtes saignent rarement, tandis que les tumeurs saignent fréquemment. Si cela s’avère bénin, consultez ces 11 remèdes contre les aphtes.