12 raisons médicales qui expliquent une douleur à l’épaule

La fibromyalgie

Vous avez probablement vu des publicités sur cette maladie de plus en plus courante, mais vous n’avez peut-être encore qu’une compréhension floue de ce qu’est la fibromyalgie. L’un des signes et symptômes de la fibromyalgie est une douleur régulière, sourde et inexplicable dans plusieurs parties de votre corps.

«Selon les études, environ 2% à 3,3% de la population canadienne est atteinte de fibromyalgie, soit un peu moins de 280 000 personnes atteintes au Québec», estime la Société québécoise de la fibromyalgie (SQF). Mais qu’est-ce que la fibromyalgie? Quels sont les symptômes?

Un point de déclenchement de la douleur très commun est le haut des épaules. D’autres personnes incluent l’arrière de la tête, le haut de la poitrine, les hanches et les genoux.

Les gens peuvent également ressentir des symptômes tels que de la fatigue, de la difficulté à dormir, de la dépression, des maux de tête, de l’anxiété et de la difficulté à se concentrer.

Bien qu’il n’y ait pas de remède, la physiothérapie et l’acupuncture sont efficaces. Une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en viande et en sucre peut également être votre allié. En effet, de nombreuses femmes rapportent avoir trouvé un soulagement en équilibrant le rapport des oméga 3 et des oméga 6 dans leur alimentation.