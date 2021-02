La meilleure position pour dormir quand on souffre de douleurs lombaires

1 / 7

L’importance de la position de sommeil pour les personnes qui souffrent de douleurs lombaires

Le mal de dos vous vole de précieuses heures de sommeil. Selon l’Association chiropratique américaine, le cycle douleur/insomnie est un cercle vicieux malheureusement trop courant chez 31 millions d’Américains qui souffrent de douleurs lombaires.

Les douleurs lombaires peuvent être de courte durée (de 4 à 12 semaines) ou chroniques (12 semaines ou plus) au dire des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Leurs causes sont nombreuses, pouvant aller des fractures aux maladies sous-jacentes en passant par des spasmes musculaires. Et la douleur peut aussi s’accompagner d’un engourdissement ou de faiblesse si une pression s’exerce sur vos nerfs.

Peu importe la cause, les douleurs lombaires peuvent vous empêcher de trouver une position confortable la nuit. Et il arrive que la douleur vous réveille – particulièrement si vous ne dormez pas dans la position la mieux adaptée aux douleurs lombaires. Voici comment vous rendormir facilement si vous vous réveillez en pleine nuit.

Le manque de sommeil aggrave la douleur, explique le Dr Raj Dasgupta, expert en médecine du sommeil, professeur adjoint de médecine clinique à la Keck School of Medicine à l’université de la Californie du Sud à Los Angeles et porte-parole pour l’American Academy of Sleep Medicine.

«Votre sommeil est moins réparateur, dit-il. Si vous dormez mal, la douleur semblera pire.» Le manque de sommeil peut nuire à votre guérison ou affecter votre humeur, augmenter la sensibilité à la douleur ou perturber la chimie du cerveau qu’on sait reliée à la douleur.