Ronflement : 11 remèdes maison à connaître absolument

Boire de l’alcool avant de dormir peut aggraver vos ronflements. L’alcool réduit en effet le tonus musculaire de votre gorge, ce qui vous rend plus susceptible de ronfler. L’Académie américaine d’otorhinolaryngologie vous recommande d’«éviter l’alcool et les gros repas ou collations pendant au moins quatre heures avant le coucher».

iStock/wickedpix

Faites un rinçage nasal

Rincer vos voies nasales à l’aide d’une solution saline toute simple peut faciliter la décongestion et réduire les ronflements. Le livre du Reader’s Digest, Doctors’ Favorite Home Remedies, précise que le but de l’irrigation nasale est de «contribuer à l’élimination des déchets produits par le nez, les voies nasales et les sinus. Pratiquée chaque jour, cette mesure d’hygiène contrecarre les effets de la pollution, de la poussière et des pollens». Si vous pensez que vos ronflements sont dus à la congestion nocturne, essayez une solution de rinçage nasal à base d’eau de mer qui utilise un pot néti – en vente dans certaines pharmacies.

