Ronflement et apnée du sommeil

Si vos ronflements sont interrompus par des arrêts respiratoires complets, consultez un médecin. Vous souffrez peut-être de quelque chose de plus grave, l’apnée du sommeil, par exemple, comme 6,4% des Canadiens. Ces personnes sont arrachées à leur sommeil profond jusqu’à 300 fois par nuit, souffrent de somnolence chronique le jour et sont plus exposées que la moyenne à l’hypertension et aux troubles cardiaques.