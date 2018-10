Vivre sainement

11 trucs courants sur lesquels hommes et femmes réagissent différemment

Hommes et femmes réagissent différemment sur une foule de choses. Par exemple, si bien des hommes adorent les films d’action, les femmes préfèrent généralement les comédies romantiques. Et si la réponse se trouvait du côté de la biologie?

1 / 11 Syda Productions/Shutterstock La tournée des bars Grâce à leur plus petite taille et à leur pourcentage plus élevé de graisse corporelle, les femmes sont affectées par l’alcool plus rapidement que les hommes : ça leur prend moins de verres pour ressentir les effets de l’alcool. (Sans compter que trop d’alcool peut augmenter le risque de cancer du sein chez la femme.) Par contre, à long terme, la consommation d’alcool affecte davantage le cerveau des hommes, selon une étude présentée au congrès annuel du Collège européen de neuropsychopharmacologie. Les chercheurs ont découvert que les sujets masculins montraient des changements électriques et chimiques significatifs dans le cerveau, en particulier au niveau d’un neurotransmetteur dont le rôle est de calmer et d’inhiber. Les sujets féminins ne présentaient pas cette caractéristique. Mais ne pensez pas que cette découverte donne envie aux femmes de boire davantage : les deux groupes de grands buveurs montraient des changements cérébraux problématiques. Assurez-vous de connaître les effets négatifs (et positifs!) de l’alcool sur la santé.

2 / 11 Vintage Tone/Shutterstock Les médicaments contre la douleur Mauvaise nouvelle pour le sexe faible : les femmes sont plus susceptibles de souffrir de douleur chronique que les hommes. Pour ajouter l’insulte à l’injure, elles doivent prendre plus d’analgésiques pour éprouver un soulagement. Le cerveau féminin a une activité neuronale plus élevée que celui de l’homme dans les zones cérébrales de la douleur. Cela expliquerait pourquoi les femmes ont besoin de deux fois plus de morphine que les hommes, selon une étude publiée dans le Journal of Neuroscience. Posez ces 13 questions cruciales à votre médecin avant de prendre des analgésiques.