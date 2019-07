Des règles toutes simples pour vivre jusqu’à 100 ans

Vous pensez qu’il est difficile d’atteindre le siècle, mais de plus en plus de gens vivent jusqu’à 100 ans. Voici comment.

1 / 19

4 PM PRODUCTION/SHUTTERSTOCK

100 ans, vraiment?

De plus en plus de Canadiens atteignent l’âge vénérable de 100 ans. Le Recensement de 2011 a dénombré 5825 personnes âgées de 100 ans et plus, comparativement à 3795 en 2001. Entre 2006 et 2011, le taux de croissance démographique pour ce groupe d’âge se situait à 25,7%.

Pour le Nord-Américain moyen, «environ 20% de l’espérance de vie est attribuable à la génétique et 80% au mode de vie», explique Dan Beuttner, auteur du livre The Blue Zones, une exploration des cinq endroits du monde où l’on trouve le plus grand nombre de centenaires. «De saines habitudes peuvent aider à éliminer les maladies qui ont tendance à raccourcir votre vie, comme le cancer, le diabète et les maladies cardiaques.» Voici les changements de mode de vie qui semblent avoir le plus d’impact.

Ne manquez pas ces 25 mots pour vivre mieux et plus longtemps.