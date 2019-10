11 astuces pour préparer sa retraite

10 / 11

Shutterstock

Décidez de la manière dont vous comptez investir vos fonds

Évaluez vos objectifs et votre tolérance au risque, conseille Sandi Martin, planificatrice financière chez Spring Personal Finance. Si vous avez investi tôt et ne pensez pas avoir besoin de votre argent dans un proche avenir, vous pourriez miser sur des investissements plus risqués, car vous aurez le temps de survivre aux fluctuations des marchés et de vous refaire en cas de pertes.