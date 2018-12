Bien manger

20 repas de Noël sans dinde

Fêter Noël sans servir la traditionnelle dinde est possible. Et votre table sera tout aussi festive et accueillante. Choisissez parmi ces 20 repas alléchants pour les Fêtes.

1 / 20 erkanupan/Shuttersotck Magrets de canard aux oignons confits Épater vos invités sans se compliquer la vie : voilà ce que cette recette vous propose. Simple et délicieux, ce plat se mariera à merveille avec une salade verte. Obtenez la recette de magrets de canard aux oignons confits. Finissez votre repas par l’un de ces desserts légers et savoureux.

2 / 20 minadezhda/Shuttersotck Médaillons de porc à la sauce moutarde Le secret est dans la sauce! Et ce secret est le calvados! Un plat savoureux qui ravira tous vos invités, surtout si vous le servez avec une mousseline de pommes de terre et des légumes verts. Obtenez la recette de médaillons de porc à la sauce moutarde. Proposez ces hors-d’oeuvre gourmands à vos invités avant de passer à table.