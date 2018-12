8 façons d’éviter la troisième guerre mondiale pendant les repas des Fêtes

Passion et politesse ne s’excluent pas mutuellement, même lorsqu’il s’agit de politique. Vous devrez faire appel à tout votre amour et votre bienveillance pour trouver en toute sincérité le désir de comprendre – et non de sermonner – la personne avec qui vous êtes en désaccord.

Faites preuve d’humilité

Il faut avoir l’humilité de reconnaître que les opinions politiques ne sont pas des faits, et que nous interprétons les faits en fonction de nos opinions. Peu importe à quel point vous êtes instruit et rationnel – et peu importe de quel côté de l’éventail politique vous vous situez ou pour quelles causes vous vous battez –, il est important de se rappeler que nous ne pouvons jamais être au courant de tout et en tout temps. La manière dont nous associons les faits est influencée par nos croyances préexistantes, et ceci est aussi vrai pour votre oncle activiste radical que pour vous.

Faire preuve d’humilité intellectuelle vous fera non seulement vous sentir moins sur la défensive, mais cela fera aussi de vous un véritable observateur de la vie. Seules les certitudes et l’attitude moralisatrice engendrent la violence en paroles et en actes.

