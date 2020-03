COVID-19: 10 moyens que prennent les médecins pour se protéger du coronavirus

Les médecins se protègent du coronavirus et donc de la COVID-19 avec des pratiques d’hygiène éprouvées: c’est le même type de mesures de contrôle des infections que nous devrions tous suivre.

Voici ce que les médecins et les autres professionnels de la santé font pour se protéger et protéger les autres.

Le nouveau coronavirus qui cause l’infection appelée COVID-19 continue sa progression à travers l’Amérique du Nord et le globe. Des dizaines de milliers de cas ont été enregistrés et les gouvernements prennent des mesures draconiennes pour enrayer la propagation et protéger les personnes les plus vulnérables aux maladies respiratoires. Nous sommes inondés de messages pour nous protéger contre l’infection. Inspirons-nous de ceux qui sont en première ligne: les médecins et les professionnels de la santé.

Ils se lavent les mains

Personne ne peut passer outre au lavage des mains. Il faut encore et encore se laver les mains, que l’on soit quelqu’un du public, et encore plus ceux qui donnent des soins de santé: partout et tout le temps. «C’est la première des précautions», pour la Dre Natasha Bhuyan, médecin de famille chez One Medical à Phoenix (Arizona).

«Avec de l’eau et du savon pendant 20 secondes, y compris le dos des mains et le dessous des ongles. J’en ai les cuticules toutes craquelées et desséchées!»

La Dre Bhuyan se lave les mains chaque fois qu’elle entre dans un nouvel environnement: sa maison, la maison d’amis, l’épicerie. Si elle n’a pas accès à de l’eau et à du savon, elle se sert d’un désinfectant à base d’alcool qu’elle transporte sur elle.

