14 bienfaits des thés et des tisanes

Tisane au poivre noir

Ce remède inusité provenant de la médecine folklorique de la Nouvelle-Angleterre et de la médecine traditionnelle chinoise est très efficace pour les toux grasses. Le poivre noir stimule la circulation du mucus tandis que le miel est un remède naturel contre la toux et antibiotique. Mettez 1 cuillère à thé de poivre noir fraîchement moulu et deux cuillères à soupe de miel dans une tasse. Remplissez d’eau bouillante et laisser reposer, couvert, pendant 15 minutes. Tamisez et sirotez, au besoin.

N’hésitez pas à cultiver ces thés et tisanes dans votre jardin.