Syndrome prémenstruel: 11 trucs pour soulager la douleur

Shutterstock

Planifier les jours intenses en tenant un calendrier

Rien de tel que de planifier son syndrome prémenstruel. Avoir des sautes d’humeur intense est l’un des symptômes classiques et courants. Votre attitude irritable peut avoir des effets sur votre entourage. «Dans ma pratique, c’est le symptôme le plus fréquent chez les femmes», explique le gynécologue Barb Depree du Lakeshore Health Partners au Michigan. «Suivre votre cycle menstruel et vous préparer pour les jours de SPM peut être une bonne idée», dit-elle. Ainsi, vous ne surchargerez pas ces jours de rendez-vous et vous pourrez même reporter des réunions importantes plus tard dans la semaine. Cela permet d’éviter des conflits potentiels et d’ajouter des moments de détente pour passer plus aisément à travers ce dur moment.