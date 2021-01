10 routines pour transformer vos insomnies en nuits réparatrices

5 / 10

LATKN/SHUTTERSTOCK

Gardez votre chambre bien propre

J’avais une patiente qui, le soir, évitait son lit. Elle se couchait tard, préférant regarder la télé et lire, et dormait en moyenne cinq heures et demie, soit beaucoup moins que les sept heures ou plus dont la plupart des adultes ont besoin. Il lui a fallu un certain temps pour admettre que sa chambre était tellement en désordre que cela la mettait mal à l’aise.

Même si elle était consciente que cela lui causait de l’anxiété, elle n’avait jamais fait le lien entre cette anxiété et ses problèmes de sommeil. Elle avait besoin de conseils pour désencombrer son espace. Un endroit propre et bien rangé est plus apaisant pour se reposer. Il est aussi beaucoup moins susceptible d’héberger des allergènes qui peuvent nuire à votre respiration la nuit. Lorsqu’elle a commencé à passer quelques minutes chaque matin à mettre de l’ordre, sa chambre est devenue beaucoup plus accueillante.