Le tour du monde des remèdes maison

SapGreen Illustration

Nouvelle-Zélande: le miel de manuka soulage de nombreux maux

Pendant des siècles, les Maoris de Nouvelle-Zélande ont compté sur l’écorce et les feuilles de l’arbrisseau de manuka – une plante indigène parfois appelée arbre à thé – pour ses propriétés curatives. Depuis peu, le miel fabriqué à partir de ses fleurs rose et blanc est sous les projecteurs: ce miel contiendrait davantage de composés antibactériens et cicatrisants que les autres.

«Toute la famille est abonnée au miel de manuka», confie Yulia McKenzie, qui vit à Auckland et travaille à la publicité avec l’équipe de rédaction RD en Nouvelle-Zélande. C’est une façon savoureuse de ménager son système immunitaire, dit-elle. «On en met sur les gaufres et les céréales et il remplace le sucre dans les smoothies.» L’hiver, la famille de Yulia l’utilise pour soulager le mal de gorge et la toux. Pour guérir le rhume, il vous faudra plutôt l’un de ces remèdes naturels.

D’après des recherches menées à l’université de Cardiff, le miel de manuka stimule les cellules immunitaires et accroît leur capacité à combattre les bactéries. (Il est particulièrement efficace contre une souche de streptocoque.) Une autre étude a démontré que ses qualités antimutagènes, antioxydantes et anti-inflammatoires pouvaient jouer un rôle dans la prévention et le traitement du cancer.

Une étude a révélé que le miel de manuka améliorerait la santé des dents. Des sujets à qui on avait donné du miel à mâcher ont vu leur plaque dentaire réduire de 34%, et les saignements ont cessé dans une même proportion chez les sujets atteints de gingivite.

Certains font un masque de miel pour adoucir et donner de l’éclat à la peau. «Je m’en sers régulièrement, avoue Julia, et j’ai une peau radieuse!»

Vérifiez l’étiquette: le miel de manuka doit venir de Nouvelle-Zélande. Elle indique également un indice UMF (Unique Manuka Factor), le plus élevé étant de 26. Plus il est élevé, plus le miel contient de composés actifs. Et si vous ne trouvez pas de miel de manuka, vous pouvez opter pour du miel de thym ou de lavande. À l’initiative du Pr Descottes, le CHU de Limoges utilise le miel pour aider à cicatriser les plaies complexes (plaies cavitaires avec perte de substance). À la suite des études limougeaudes, d’autres centres hospitaliers de renom recourent eux aussi à ce miel.