Les vertus de l’ananas et de la broméline (ou bromélaïne)

Les vertus alimentaires de l’ananas s’expliquent, entre autres, par son bagage nutritionnel : l’ananas est une bonne source de vitamine A, C et de magnésium. Que vous mangiez cet aliment au petit-déjeuner, ou sous forme de dessert, il est à noter que ce fruit tropical sucré offre aussi d’autres bénéfices grâce à une enzyme appelée broméline (ou bromélaïne).

L’ananas n’est pas seulement une garniture à pizza ou l’ingrédient vedette du gâteau renversé, il traite aussi les problèmes digestifs et les douleurs articulaires. De récentes recherches examinent la possibilité d’utiliser l’ananas en traitement adjuvant pour les crises d’asthme et des affections intestinales inflammatoires.

La pharmaceutique allemande Mucos Pharma produit un supplément nutritionnel qui contient de la broméline combinée à deux enzymes, la trypsine et la rutine. En 2000, cette compagnie a commandité une étude chez les personnes souffrant d’arthrose du genou (ou gonarthrose). Celles qui ont pris ce supplément pendant quatre semaines ont rapporté une réduction similaire de la douleur à celle des sujets de l’étude qui étaient traités au diclofénac, un antidouleur connu. En 2004, des chercheurs de l’université de Reading (Royaume-Uni) ont analysé des études, publiées et inédites, sur les effets de la broméline dans le traitement de l’arthrose : ils ont confirmé l’effet bénéfique de ce produit dans le soulagement des douleurs du genou et de la hanche.

La broméline : quelle quantité consommer?

La posologie recommandée est de 4 doses quotidiennes de 160 mg à 1000 mg d’extrait de broméline. Cependant, une tasse d’ananas frais ou surgelé peut être encore plus efficace qu’un comprimé. Au cours d’une étude récente, on a constaté qu’une tasse d’ananas contient 13 fois plus de broméline qu’un supplément. Mais les suppléments contenant de la broméline combinée à de la trypsine et de la rutine traitent plus efficacement l’arthrose.

Si vous êtes allergique au kiwi, à la papaye ou au latex naturel, soyez prudent avec la broméline et l’ananas. Et si vous êtes allergique à l’ananas, évitez la broméline.

La broméline pourrait augmenter le risque de saignements si vous le prenez de concert avec de l’aspirine ou un anticoagulant. Éviter la broméline si l’on vous a prescrit un antibiotique de la famille de la tétracycline, car cette enzyme augmente les concentrations de ce médicament dans le sang.

Pour faire le plein de nutriments, privilégiez les aliments frais aux suppléments.