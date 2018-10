Maladies et conseils

Les 10 meilleures huiles essentielles pour soulager le rhume et la grippe

Faites appel à ces huiles essentielles pour calmer les symptômes du rhume ou de la grippe et vous sentir rapidement en santé.

1 / 12 sheff/Shutterstock Les huiles essentielles pour mieux guérir Les huiles essentielles sont extraites des glandes externes des feuilles et d’autres parties des plantes : ce sont des sources extrêmement concentrées de nutriments naturels. Depuis l’antiquité, on leur prête la faculté de remédier aux symptômes courants du rhume et de la grippe : toux, céphalées et fatigue. Quand vous couvez un rhume, vous voulez soulager vos symptômes et vous remettre sur pied. On peut s’en servir pour renforcer les médicaments que votre médecin vous a recommandés ou les utiliser seules, en remède médicinal. Apprenez-en plus sur les soins à base d’huiles essentielles. Voici les meilleures huiles essentielles pour soulager plusieurs symptômes!

2 / 12 JurateBuiviene/shutterstock Encens Cette huile essentielle connue depuis l’aube des temps a des propriétés antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires – susceptibles d’abréger considérablement la durée d’un rhume ou d’une grippe. « Nos ancêtres ne savaient rien des bactéries et des virus, mais ils connaissaient les propriétés curatives et calmantes de l’encens depuis des siècles », dit Anahit Markosian, chef de la recherche et du développement chez Nairian Cosmetics. Assurez-vous de savoir si vous souffrez du rhume, de la grippe ou d’une pneumonie. L’encens soulage la toux et les problèmes respiratoires, et son odeur naturellement calmante vous aide à vous détendre et à guérir. « Pour fabriquer un remède naturel qui réduira la durée de la grippe et qui soulagera les symptômes, mettez quelques gouttes d’huile essentielle d’encens dans 2 c. à café de miel pour diluer celui-ci et versez le tout dans du thé, de la tisane ou simplement de l’eau chaude, avant de boire », recommande-t-elle. Les tisanes ont un double effet contre le rhume et la grippe : leur ingestion soulage les problèmes respiratoires, tandis que la vapeur qu’elles dégagent libère vos sinus, explique Anahit Markosian.