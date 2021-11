15 astuces pour réduire les frais de chauffage et garder sa maison au chaud

Réglez votre thermostat manuellement ou programmez-le pour qu’il s’allume lorsque vous rentrez du travail et qu’il redescende lorsque vous êtes prêt à vous coucher. En plus, vous dormez plus profondément dans un espace frais, c’est donc gagnant-gagnant.

Augmenter le chauffage au retour

Lorsque vous rentrez chez vous et que vous trouvez qu’il fait froid, il peut être tentant de monter le chauffage au maximum dans l’optique de réchauffer votre maison plus rapidement. Toutefois, les appareils de chauffage ne fonctionnent pas de cette façon: régler votre thermostat à une température plus élevée ne réchauffera pas l’espace plus rapidement. Vous gaspillerez simplement de l’énergie en disant au radiateur de travailler plus fort que d’habitude pour atteindre cette température élevée.

