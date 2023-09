Une marche par jour pourrait réduire le risque de diabète

Vladimir Vladimirov/Getty Images

Le diabète: une préoccupation grandissante

Avec un chiffre évalué à 96 millions d’Américains actuellement prédiabétiques, le diabète – particulièrement celui de type 2 – représente bien plus qu’une simple statistique globale qui augmente. Cette maladie affecte la qualité de vie d’une personne, entraînant des complications potentielles comme une maladie cardiovasculaire, des lésions nerveuses, une affection rénale, des problèmes oculaires et des effets psychologiques comme la dépression.

Le diabète peut épuiser le patient, mais il peut aussi affecter significativement les systèmes de soins de santé par les coûts médicaux directs et les coûts indirects de la gestion des complications qui y sont liées. Ainsi, la majeure partie de la communauté médicale s’entend pour dire que la lutte contre le diabète est un problème important qui requiert une attention urgente et des stratégies novatrices.

Heureusement, si vous aviez l’intention d’améliorer votre santé, des données tirées d’une nouvelle étude prometteuse pourraient bien être tout ce dont vous avez besoin pour vous inciter à vous y mettre. Selon les résultats de juin 2023 publiés dans le British Journal of Sports Medicine, deux activités particulièrement stimulantes pourraient réduire considérablement votre risque de développer le diabète si vous ménagez un peu de temps dans votre horaire pour vous y adonner tous les jours.

On vous explique ici le diabète de type 2, avec ses facteurs de risque et ses traitements efficaces contre ce type de diabète.

Les découvertes de l’étude

Les recherches ont démontré un lien étroit entre des niveaux élevés d’activité physique – spécifiquement dans le cadre d’une activité physique modérée à intense comme la danse et la marche rapide – et un risque réduit de développer un diabète de type 2.

Les chercheurs ont découvert une corrélation directe entre la somme d’activité physique modérée à intense accomplie et la probabilité de développer un diabète de type 2, et ce, même en prenant en compte les prédispositions génétiques. En termes clairs, plus une personne était engagée dans ce type d’activité physique, plus son risque de développer la maladie était bas… même en présence d’antécédents familiaux.

L’équipe de recherche a comparé des groupes de participants en fonction de leurs niveaux d’activité et découvert que ceux qui étaient plus actifs présentaient un risque ou un ratio de risque significativement plus bas de développer un diabète. Un ratio de risque est un outil utilisé par les chercheurs pour comparer la probabilité d’un certain événement (développer un diabète dans ce cas-ci) se produisant dans un groupe par rapport à un autre.

L’étude regroupait des participants selon la somme d’activité faite quotidiennement. Un groupe faisait une activité de 5,3 à 25,9 minutes, un autre de 26 à 68,4 minutes et un troisième pendant plus de 68,4 minutes. Pour les trois groupes, les chercheurs ont mesuré respectivement des ratios de risque de 0,63, de 0,41 et d’un remarquablement bas 0,26, ce qui signifie que les participants qui ont fait l’activité physique la plus modérée à intense ont obtenu le risque le plus bas.

Mis en perspective, ces résultats signifient que faire plus de 68,4 minutes d’activité physique modérée à intense chaque jour est associé à une stupéfiante réduction de 74% du risque de développer un diabète de type 2 comparativement aux participants qui faisaient moins de 5,2 minutes d’activité par jour.

L’auteure principale de l’étude, la Pre Melody Ding de l’université de Sydney, a abordé le problème du risque génétique. «Les gens sont incapables de contrôler leur risque génétique et leur histoire familiale, dit-elle. Mais cette découverte s’accompagne de nouvelles positives et prometteuses, à savoir que, en adoptant un style de vie actif, une personne peut éliminer une grande partie du risque excessif de souffrir d’un diabète de type 2.»

Assurez-vous de connaître ces 8 mythes sur le diabète qui pourraient vous ruiner la santé.

Les conclusions

L’étude suggère que bouger serait la voie la plus simple pour une vie en meilleure santé. Comme formes d’activité physique modérée à intense, la marche et la danse sont non seulement amusantes mais aussi grandement bénéfiques pour la santé. Danser peut servir d’entraînement pour le corps tout entier en mobilisant différents groupes de muscles et en améliorant la santé cardiovasculaire, la flexibilité et l’équilibre.

La marche rapide, pour sa part, est une activité à faible impact qui, entre autres avantages, stimule la santé du cœur, a cliniquement démontré qu’elle améliorait l’humeur et qui peut être facilement intégrée dans un entraînement quotidien. Les deux activités peuvent aider à contrôler le poids, à améliorer l’insulinosensibilité et la santé métabolique globale, réduisant du même coup le risque de développer un diabète de type 2.

Le combat contre le diabète ne requiert pas nécessairement des interventions grandioses mais plutôt de petits changements agréables dans le style de vie. Prendre des cours de danse ou intégrer des marches rapides dans votre quotidien pourrait réduire significativement votre risque de développer un diabète de type 2.

Rappelez-vous que ce n’est pas uniquement une question de connaître les bienfaits de ces activités pour votre santé mais plutôt de les intégrer dans votre vie. En regard des statistiques alarmantes en matière de santé, il est finalement plus important que jamais de faire des choix éclairés pour changer nos habitudes de vie.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé! Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!