15 choses à savoir pour trouver la cause du ronflement… et y remédier!

La cause du ronflement peut être toute simple ou bien le signe d’une maladie plus grave. Les explications du docteur Michael J. Breus sur le sujet.

1 / 15 TOMMASO79/Shutterstock Des millions de personnes ronflent et perdent du coup un temps de sommeil précieux. Michael J. Breus, le fameux «Sleep Doctor» américain, vous explique la cause du ronflement et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Ronfler : tout sauf un «petit problème» Mise au point : le ronflement perturbe le sommeil du ronfleur aussi bien que de son partenaire. Mais c’est plus qu’une nuisance sonore: le ronflement est une forme de trouble respiratoire qui peut nuire à un repos de qualité et constituer une menace pour votre santé, y compris la dépression et les maladies cardiaques. La plupart des gens savent que l’embonpoint et le fait de dormir sur le dos peuvent vous faire ronfler, mais il y a beaucoup d’autres facteurs dans la vie de tous les jours qui sont susceptibles de le déclencher. En attendant de trouver la cause des ronflements, essayez ces remèdes maison pour vous soulager.

2 / 15 ANDREY_POPOV/Shutterstock Certaines personnes sont prédisposées au ronflement Pourquoi ronfle-t-on? Pendant le sommeil, les muscles de la gorge et de la bouche se détendent. Cette relaxation rétrécit la trachée, qui transporte l’air vers et à partir des poumons. En passant par ces voies respiratoires rétrécies, l’air fait vibrer les tissus du palais mou et de la luette, provoquant un bruit de ronflement. Certaines personnes ont des caractéristiques anatomiques – voile du palais mou et épais, excès de tissu à l’arrière de la gorge – qui les rendent plus sujettes au ronflement. L’utilisation de dilatateurs nasaux ou d’un appareil buccal peut vous aider. Consultez votre dentiste avant de commencer à utiliser un appareil buccal pour vous assurer qu’il est approprié et qu’il n’aggravera pas la douleur de la mâchoire ou le mouvement des dents. Voyez quelles sont les pires manies nocturnes qui rendent votre partenaire dingue.