11 façons de devenir plus intelligent… dans vos temps libres!

Pour pouvoir meubler votre esprit d’idées nouvelles et de projets ambitieux, il faut d’abord savoir faire le ménage. Le vide, quoi? La méditation vient alors à votre secours ! Non seulement méditer abaisse votre stress et augmente votre bien-être général, mais elle vous aide à apprendre mieux. Selon une étude réalisée par le professeur de psychologie de Harvard, Sara Lazar, les personnes qui ont médité montrent une plus grande activité cérébrale dans les zones responsables de l’apprentissage, de la cognition, de la mémoire et de l’émotion. Et pour bénéficier des bienfaits, vous n’avez pas à vous asseoir sur un oreiller dans une pièce pleine d’encens pendant une heure. Quelques minutes par jour peuvent aider et si vous avez besoin d’aide, il existe une panoplie d’applications pour parfaire votre technique. Une découverte québécoise : Ma voix, ta voix qui permet des exercices de méditations, d’autohypnose et de sophrologie. Vous trouverez aussi plusieurs mini-méditations sur YouTube.

6 / 11

Wittayayut/Shutterstock

Écrire un journal

Écrivez vos pensées et vos sentiments les plus intimes n’est pas une activité réservée seulement pour les filles esseulées. Oubliez les journaux avec cadenas et les crayons de couleur pour jumeler à chacune de vos émotions. Prenez un banal stylo et écrivez, écrivez, écrivez! Mettez sur papier le détail de votre journée, la liste des choses qui vous rendent heureux, vos souvenirs, vos doutes ou encore vos souhaits! Plus vous écrivez, plus vous contribuez à accroître vos capacités cognitives. C’est la combinaison du processus de pensée avec l’acte mécanique d’écrire qui rend l’exercice si puissant. L’écriture vous aide à cristalliser vos pensées et vous permet de réfléchir sur les succès et les échecs passés pour vous aider. Ainsi, en mettant de l’ordre dans vos idées, vous ferez des choix plus éclairés dans le futur. Aussi, la popularité des « bullet journal » — qui allient le concept d’agenda et de but à atteindre — n’est plus à démontrer pour devenir un as de planification et de l’organisation… deux clés pour votre intelligence!