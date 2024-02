22 mythes sur la santé des femmes à ignorer, selon les gynécologues

iStock/Kwangmoozaa

«Les traitements hormonaux peuvent tuer»

«De nombreuses patientes croient que les hormones sont nocives, et qu’il faut laisser faire la nature et vieillir comme prévu biologiquement. Mais dans les faits, l’hormonothérapie n’est pas fatale. Même les femmes dans l’étude pessimiste de 2002, Women’s Health Initiative, qui n’ont pris que des œstrogènes pendant les dix premières années de leur ménopause ont réduit de près de 30% leur risque de décès de toute cause, et de 20% celui du cancer du sein. Dans ses grandes lignes, l’histoire des hormones a été dépeinte comme un poison fatal pour ses utilisatrices, alors qu’en réalité, après la ménopause et une carence en œstrogène, elle représente un moyen sûr et acceptable d’en relever les taux, qui est plus bénéfique que risqué.»

— Dr Rabin

