11 signes d’un cancer de l’ovaire à ne jamais ignorer

ISTOCK/PEOPLEIMAGES

Pourquoi les symptômes d’un cancer de l’ovaire sont-ils discrets?

Le taux de survie nette sur cinq ans pour tout type de cancer des ovaires au Canada est estimé à 45% par la Société canadienne du cancer, mais il pourrait atteindre les 92% si la maladie était détectée dans ses stades 1A ou 1B, avant de se propager hors de l’ovaire. Malheureusement, comme ses symptômes peuvent être discrets, environ 70% des cas ne sont pas repérés avant les stades 3 ou 4, dans lesquels les chances de survie diminuent fortement, explique le Dr Kevin Holcomb, directeur en oncologie-gynécologie de l’Institut médical Weill Cornell de New York.

«Le cancer de l’ovaire n’est pas vraiment silencieux. Beaucoup de femmes qui en sont atteintes présentent des symptômes dans les mois et semaines précédant le diagnostic. Malheureusement, ceux-ci sont souvent subtils et non spécifiques. Ce cancer est discret, et requiert de l’attention.» Contrairement au cancer du sein, il n’existe pas de test courant et précis pour le détecter; il est donc plus difficile à cerner, à moins que vous ne fassiez part de vos symptômes précurseurs. S’ils sont multiples et dépassent une semaine, demandez à votre médecin un examen pelvien, une échographie trans vaginale ou un test sanguin antigène tumoral CA125, qui facilitent la détection d’un cancer de l’ovaire.»

