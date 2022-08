8 remèdes naturels contre l’infection urinaire

3 / 10

WICHITS/SHUTTERSTOCK

Pas de bain après un rapport sexuel

Les produits chimiques dans les sels et gels de bain peuvent irriter l’urètre et le rendre plus vulnérable aux infections. Il faut également éviter les vaporisateurs féminins contenant des produits chimiques agressifs ou parfumés, le papier hygiénique odorant et les produits d’hygiène féminine parfumés, douches vaginales et déodorants. Ils peuvent affecter le pH vaginal et favoriser les bactéries nocives, souligne la Dre Ross.