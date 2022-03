Odeur vaginale: ce qui est normal (ou pas)

GEORGII BORONIN/GETTY IMAGES

Odeur vaginale 101

Un bref coup d’œil à la rangée des articles féminins révèle une gamme impressionnante de produits aux parfums floraux et aux couleurs pastel.

Il n’en faut pas plus à qui possède un vagin pour douter de son odeur naturelle. Si vous vous demandez ce que devrait sentir un vagin en bonne santé, et si certaines odeurs justifient une visite chez le médecin, poursuivez votre lecture.

Voici les conseils à ce sujet de la Dre Jennifer Taylor, obstétricienne-gynécologue du Mercy Medical Center de Baltimore et de la Dre Sherry Ross, gynécologue en Californie et auteure.

Qu’est-ce qu’une odeur vaginale normale?

En dépit des avis émis par certaines compagnies de savons, l’odeur vaginale est tout à fait normale. Pensez à ceci: si votre peau dégage sa propre fragrance, pourquoi votre vulve (partie externe des organes génitaux) n’en ferait-elle pas autant? Ce qui compte, explique la Dre Ross, est de bien connaître votre propre odeur naturelle.

Une odeur vaginale normale provient aussi bien de l’alimentation que de la chimie corporelle. Certaines émanations sont musquées, d’autres, légèrement sucrées. Les variations sont normales. Pendant les menstruations, elles peuvent avoir une odeur presque métallique, selon la Dre Taylor. Après un entraînement ou une relation sexuelle, elles rappelleraient plutôt la transpiration ou une odeur corporelle.

Un changement distinct de votre odeur au niveau du vagin ou de vos sous-vêtements pourrait s’accompagner d’autres symptômes. Avez-vous des rougeurs ou de l’irritation? Des démangeaisons vaginales? Vos pertes ont-elles changé de couleur ou de consistance? Des symptômes multiples peuvent signaler un problème. Mais l’odeur vaginale en tant que telle est rarement inquiétante.

Causes habituelles des odeurs vaginales

Une odeur vaginale est absolument normale. Voici quelques causes courantes qui la font varier d’intensité, selon la Dre Taylor et la Dre Ross:

Infection (la vaginose bactérienne, en particulier);

déshydratation;

transpiration;

menstruations;

relation sexuelle récente;

tampon oublié;

certains aliments.

Votre vagin dégage une forte odeur de poisson

Vous avez probablement une vaginose bactérienne (VB). Cette infection résulte d’une prolifération de bactéries dans le vagin. Si c’est le cas, vos pertes pourraient avoir une odeur de poisson avarié. La Dre Ross ajoute qu’elle peut s’accompagner de rougeurs, d’irritations et de pertes grisâtres ou verdâtres.

«Cette odeur peut, à l’occasion, annoncer une trichomonase, qui est une infection transmissible sexuellement (ITS)», précise la Dre Taylor. Cette ITS présente les mêmes symptômes que la VB. Comme elle est contagieuse, il faut éviter tout rapport sexuel avant d’avoir obtenu un diagnostic.

On peut heureusement traiter cette ITS avec un médicament sur ordonnance.

Ne vous en faites pas, ces réactions dégoûtantes du corps le matin sont tout à fait normales!

Votre vagin sent l’ammoniaque

Il se peut que vous ne buviez pas assez d’eau. Selon la Dre Taylor, plus l’urine est concentrée et plus elle sent l’ammoniaque. Une forte odeur d’ammoniaque dans vos sous-vêtements ou sur la peau de la région vaginale pourrait être le signe d’une déshydratation.

Bien que l’odeur d’ammoniaque soit souvent le résultat d’une déshydratation ou de la transpiration, elle pourrait également annoncer une VB, précisent la Dre Ross et la Dre Taylor. Pour isoler la cause, redoublez de propreté après avoir uriné ou fait de l’exercice. Si l’odeur persiste ou s’accompagne de douleurs, de brûlures ou de démangeaisons, consultez votre médecin.

Votre vagin dégage des effluves de terre ou de renfermé

Il s’agit probablement d’une mauvaise odeur corporelle, sans plus. «Le vagin contient des glandes sudoripares», précise la Dre Taylor. «L’odeur peut résulter de la transpiration après l’entraînement, du stress ou de l’anxiété.»

Si l’odeur génitale vous incommode, portez des sous-vêtements et des vêtements de sport en tissus «respirants», conseille la Dre Ross. Cela vous rappellera qu’il s’agit d’une odeur totalement naturelle.

Votre odeur rappelle le cuivre

Il s’agit probablement du sang menstruel. Le fer dans le sang dégage une odeur métallique. Elle peut être plus marquée pendant les règles, ou après un échange sexuel, précise la Dre Taylor.

Des saignements post-coïtaux sont assez courants chez les femmes. Ils ont diverses causes. Une odeur métallique ou des pertes légères n’ont rien d’alarmant, mais il vaudrait mieux en parler à votre médecin.

Votre vagin sent la chair en décomposition

Vous pourriez avoir oublié un tampon ou un condom.

«Avec un tampon oublié, vous devriez ressentir un inconfort dans cette région, souligne la Dre Ross. Vous remarquerez des pertes brunâtres aqueuses à forte odeur de viande avariée.»

La Dre Taylor ajoute que dans de rares occasions, cela pourrait signaler un cancer du col de l’utérus. Selon une recherche publiée en 2017 dans BMC Cancer, des chiens dressés à repérer le cancer du col de l’utérus par son odeur, identifient les femmes qui en sont atteintes en flairant leurs tampons absorbants. On vous présente Osa, le chien qui détecte le cancer.

Pour nos deux spécialistes, une odeur vaginale qui sent le pourri indique le plus souvent un tampon imbibé de vieux sang. La façon la plus efficace de détecter un cancer du col de l’utérus est par un frottis cervical ou test Pap annuel, qui est recommandé pour toutes les femmes de plus de 21 ans.

Votre vagin dégage une odeur âcre ou acidulée

Vous pourriez souffrir d’un léger déséquilibre de la flore bactérienne.

Rien d’inquiétant, précise la Dre Taylor. L’équilibre du microbiote vaginal est fragile. Une surpopulation de lactobacilles pourrait en être la cause. La prolifération de ces (pourtant) bonnes bactéries lactiques pourrait être stimulée par les aliments contenant de l’acide lactique fermenté. «Les aliments fermentés comme le yogourt, le pain, et même certaines bières, peuvent contribuer à cette odeur naturelle», ajoute la Dre Ross.

Votre vagin sent le sucré

Cela résulte probablement de ce que vous avez mangé. Une légère odeur sucrée n’est pas inquiétante, précise la Dre Taylor. La Dre Ross ajoute qu’une trop importante consommation de fruits frais (l’ananas en particulier) et de jus de fruits peut parfois produire une odeur ou donner un goût sucré au vagin.

Cela dit, l’urine qui sent le sucre peut être un signe de déséquilibre glycémique. Un diabète incontrôlé pourrait amener l’expulsion de glucose (sucre) dans l’urine, selon MedlinePlus. Si vous sentez un arôme de bonbon ou de maïs soufflé dans vos sous-vêtements, vérifiez si l’odeur est vaginale ou urinaire.

Quand consulter un médecin

Les changements dans les odeurs vaginales sont tout à fait normaux. Mais dans le cas d’une forte odeur inhabituelle qui persiste pendant quelques jours, il vaudrait mieux en parler à son médecin.

«Il vaut toujours mieux consulter un médecin lorsqu’un problème persiste ou se transforme. Fiez-vous à votre instinct», conseille la Dre Ross.

Et soyez également attentive aux démangeaisons, aux gonflements, aux rougeurs et aux éruptions cutanées sur la peau qui entoure le vagin.

«Près de la moitié des odeurs vaginales sont inoffensives, ce que confirment les cultures de cellules. Mais les autres sont infectieuses, et doivent être traitées», précise la Dre Taylor.

Par ailleurs, on arrive à détecter les infections avec d’autres symptômes que l’odeur vaginale. Là encore, gardez l’œil sur les démangeaisons, les enflures, les rougeurs ou les éruptions sans déclencheur extérieur (nouveau détergent, savon parfumé ou lubrifiant). Sachez que dans la plupart des cas, les médecins peuvent détecter ces maladies grâce à l’odeur.

Comment prévenir les odeurs vaginales désagréables

Rappelez-vous, avant tout, que tout vagin a sa propre odeur. Les produits prétendant les éliminer ou leur donner une odeur de lavande ne vous feront aucun bien.

«Le vagin est très sensible aux variations de l’environnement quotidien. Tout ce qui affecte ce délicat équilibre va modifier l’odeur, le type de pertes et leur consistance», affirme la Dre Ross.

Si vous avez détecté une forte odeur provenant de votre entrejambe, suivez ces conseils de nos spécialistes:

Buvez de l’eau.

Limitez votre consommation d’aliments provoquant des odeurs soutenues dans l’urine comme les choux de Bruxelles, les asperges, l’ail, le fromage bleu et les aliments fermentés.

Évitez la nicotine et l’alcool, tous deux pouvant provoquer des odeurs déclenchées par les glandes sudoripares.

Portez des sous-vêtements «respirants» et des vêtements de sport.

Évitez les produits qui irritent votre vulve: savons et poudres parfumés, spermicides, lubrifiants aromatisés.

Sachez reconnaître votre odeur naturelle; plus vous en saisirez les nuances et mieux vous saurez réagir. Enfin, ce sont l’irritation, les éruptions cutanées et les démangeaisons, plutôt que l’odeur vaginale, qui vont signaler un problème de nature médicale.

