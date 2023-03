Les 8 meilleurs exercices de Kegel pour renforcer le plancher pelvien

Ces exercices simples peuvent réduire les fuites urinaires et les douleurs pelviennes (et même améliorer votre vie sexuelle). Voici un guide illustré des exercices de Kegel à effectuer pour renforcer votre plancher pelvien.

Une part importante de l’expérience de la ménopause est la façon dont les changements hormonaux affectent votre plancher pelvien, lequel comprend le vagin, l’utérus, les ovaires et les muscles soutenant la vessie et les intestins. Ces changements peuvent entraîner de l’incontinence (à la fois urinaire et fécale), un prolapsus (descente) des organes pelviens et un dysfonctionnement sexuel.

La ménopause , à l’arrêt des menstruations, et la périménopause – la période de 10 à 15 ans qui y mène – sont des étapes tout à fait normales et nécessaires. Ça ne veut cependant pas dire que la ménopause est une partie de plaisir, qu’elle est facile ou sans effets secondaires.

La raison d’être des exercices de Kegel

Les exercices de Kegel – vous contractez les muscles du plancher pelvien – renforcent, stabilisent et tonifient les muscles du plancher pelvien qui soutiennent l’utérus, la vessie et le rectum, explique la Dre Sherry Ross, gynécologue-obstétricienne, spécialiste de la santé des femmes et auteure de She-ology: The Definitive Guide to Women’s Intimate Health et de She-ology, the She-quel.

Il existe plusieurs raisons expliquant l’affaiblissement des muscles de votre plancher pelvien. La grossesse, l’accouchement, le vieillissement, la toux chronique ou l’obésité peuvent en faire partie, mais l’une des plus importantes est la ménopause. C’est attribuable aux changements dans les taux hormonaux lorsque votre corps n’est plus en âge de procréer.

Avant la fin de sa ménopause, les taux d’œstrogène d’une femme ont baissé de plus de la moitié, sa progestérone a diminué d’environ 25 nanogrammes par millilitre à moins d’un nanogramme par millilitre et sa testostérone, elle, a diminué de 15%. Ces changements hormonaux ne sont pas une mince affaire, entraînant des changements corporels en affectant particulièrement le système reproducteur et le plancher pelvien, selon la Dre Ross.

Les changements hormonaux attribuables à la ménopause peuvent mener à:

L’amincissement et la sécheresse du tissu vaginal

L’affaiblissement des muscles vaginaux

L’affaiblissement des muscles qui soutiennent la vessie, les intestins et d’autres organes

Le prolapsus ou la saillie des organes pelviens (souvent la vessie ou l’utérus) dans le vagin

Les exercices pour renforcer le plancher pelvien peuvent aider avec tous ces problèmes, précise la Dre Ross.

«Les exercices de Kegel peuvent aider à prévenir le prolapsus des organes pelviens et les symptômes liés au dysfonctionnement du plancher pelvien, notamment l’incontinence, les envies pressantes et la douleur, explique-t-elle. Les exercices de Kegel rendent également l’intimité et les rapports sexuels plus agréables pour vous et votre partenaire. Pour les femmes, faire les exercices de Kegel en essayant d’avoir un orgasme peut en fait accroître les sensations de l’orgasme.»

Les meilleurs exercices de Kegel pour les femmes en ménopause

Faire de l’exercice régulièrement, par exemple marcher et courir, est excellent pour votre santé globale, mais ça ne suffit pas pour renforcer votre plancher pelvien: vous devez faire des exercices ciblant ces muscles spécifiques.

«N’importe quel muscle de votre corps qui n’est pas sollicité s’affaiblira et perdra sa fonction et sa force, et il en va de même pour les muscles du plancher pelvien, déclare la Dre Ross. Si vous faites des exercices de Kegel quotidiennement, vous noterez un renforcement de votre plancher pelvien en l’espace de 8 à 12 semaines.»

