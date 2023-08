C’est la canicule? Attention à ces 5 objets du quotidien qui chauffent dangereusement

BW Folsom/Getty Images

Il fait plus que chaud, c’est la canicule! En juillet, l’Amérique du Nord a battu des records qui ont fait vivre des chaleurs extrêmes à 52 millions de Nord-Américains. Et c’est un problème qui est devenu universel cet été: des records de chaleur, confirmés par quatre jours consécutifs de chaleur exceptionnelle, ont été atteints au cours de la semaine du 3 juillet dans le monde entier.

Le réchauffement climatique est la cause principale de l’intensité et de la fréquence des vagues de chaleur. La hausse des températures océaniques joue également un rôle dans l’ascension abrupte des taux d’humidité et de chaleur terrestre extrêmes. «Des études portant sur d’autres canicules récentes telles que celle du nord-ouest du Pacifique de 2021, et sur la chaleur préestivale inaccoutumée cette année en Espagne et au Portugal, ont permis de relier ces épisodes à l’augmentation de l’effet de serre», explique Anthony J. Broccoli, professeur de sciences atmosphériques de l’Université Rutgers, et co-directeur du Rutgers Climate Institute.

On sait que l’air est torride, mais qu’en est-il des objets que l’on manipule tous les jours? Avec la hausse des températures (des records cet été), il faut se méfier de certains objets conducteurs de chaleur utilisés quotidiennement. «Le contact avec tout objet qui peut absorber la lumière du soleil lors d’un jour de grande chaleur est risqué, car il peut devenir encore plus chaud que l’air», explique-t-il. Il faut éviter de se brûler par inadvertance sur ces objets courants.

Méfiez-vous: ces objets peuvent être brûlants

La chaussée

Roman Mykhalchuk/Getty Images

Qu’il s’agisse du trottoir, d’une allée ou d’une route, la chaussée absorbe facilement la chaleur, et devient extrêmement chaude durant l’été. De midi à 16 heures, la chaleur du bitume peut atteindre les 60°C durant les grandes chaleurs. Pour mettre les faits en perspective, les humains commencent à se sentir mal quand la température atteint les 44°C: eau chaude du bain. Mais d’après l’Institut national des normes et de la technologie, on peut subir des brûlures du premier degré à 48°C, et des brûlures du second degré à 54°C. En conséquence, des pieds (ou les pattes de votre animal de compagnie) non protégés pourraient vous forcer à clopiner sur le bitume jusqu’aux urgences.

Les balustrades

Le métal chauffe au soleil brûlant? Que les balustrades soient en aluminium, en cuivre, en fer ou autre matériau semblable, tout métal est un conducteur thermique qui devient aussi chaud que sa source de chaleur, ici, le soleil. Même si un parapet ne devient pas aussi chaud que, par exemple, une poêle sur la cuisinière –150°C à 260°C –, son contact sera fâcheux, alors prudence!

Les meubles de patio

GeorgePeters/Getty Images

À moins d’avoir placé vos meubles de patio à l’ombre, ils seront probablement brûlants lorsque vous voudrez vous y asseoir. Selon le matériau de fabrication de vos chaises et bancs de patio – plastique, polymère de qualité marine, aluminium, vinyle, fer forgé ou acier – ils peuvent atteindre les 40°C à 58°C sous un soleil de plomb. Pensez à les recouvrir d’un coussin.

Les accessoires extérieurs et intérieurs de voiture

Les accessoires extérieurs d’une voiture sont en métal, et donc conducteurs de chaleur. Si vous n’abritez pas votre voiture dans un garage, sous un auvent, ou même sous un arbre, le métal pourrait devenir dangereusement chaud au toucher. Protégez-vous bien les mains en ouvrant la portière, ou trouvez un moyen de garder votre voiture à l’ombre.

L’intérieur d’une voiture est une tout autre affaire. Selon une étude publiée en 2018 dans Temperature, la chaleur intérieure peut atteindre 47°C en une seule heure au soleil, soit un environnement létal sans aération. Et il n’est pas nécessaire que la température extérieure soit extrême pour être dangereuse. Selon les tests de Consumer Reports, même s’il ne fait que 16°C à l’extérieur, la température à l’intérieur d’une auto fermée peut dépasser 40°C en seulement une heure au soleil, soit un niveau extrêmement dangereux et potentiellement fatal pour un enfant.

Les volants

Aire Images/Getty Images

Avez-vous déjà touché à un volant qui a longuement chauffé au soleil? Ouille! L’étude de Temperature rapporte que la surface d’un volant atteint 53°C dans une voiture garée pendant une heure au soleil, lorsqu’il fait 38oC. Le tableau de bord va atteindre en moyenne les 69°C, et les sièges 51°C.

Pour éviter toute blessure, on vous conseille d’installer un pare-chaleur de fenêtres dans votre voiture. Même si l’intérieur est encore chaud, votre volant ne le sera plus au toucher au moment du départ.

Comment se protéger de la chaleur

Maintenant que vous savez comment empêcher que votre volant ne devienne brûlant et le danger pour votre chiot du bitume surchauffé, il faut comprendre que cette chaleur va durer. Vous devrez apprendre à vous protéger. La déshydratation, l’épuisement et l’insolation sont des conséquences sérieuses.

S’hydrater suffisamment

Inge Turelinckx/Getty Images

Il est très facile de se déshydrater dans une chaleur extrême, et de ressentir des étourdissements, de la faiblesse, de la fatigue, des maux de tête, d’avoir la peau ou la bouche sèche, et plus encore. «Le meilleur moyen de mesurer son niveau d’hydratation est par la fréquence et la couleur de ses mictions», explique la Dre Dana Cohen, conseillère de Cure Hydration. «Vous devriez uriner toutes les deux ou trois heures d’éveil, à défaut de quoi vous pourriez être déshydraté.»

Elle souligne aussi que la couleur de l’urine est un indice. Elle devrait être de couleur paille, et non brun foncé ou orange. Il faut vous offrir la meilleure bouteille d’eau réutilisable pour commencer à boire.

Ajouter des électrolytes

Alors que l’eau est toujours bienfaisante, il est avisé de refaire le plein d’électrolytes durant les vagues de grande chaleur. «Se recharger en électrolytes comme le sodium et le potassium est essentiel pour assurer que vos cellules absorbent l’eau que vous buvez, explique la Dre Cohen. En fait, si vous buvez de l’eau plate toute la journée, vous risquez de perdre des électrolytes en les évacuant sans les remplacer. »

Faire des pauses fréquentes

The_Burtons/Getty Images

Selon le professeur Broccoli, il serait pertinent d’éviter les activités physiques de plein air intenses pendant cette période. Si cela ne peut s’inscrire dans votre routine quotidienne, il conseille de prendre des pauses fréquentes pour vous reposer et vous réhydrater et éviter un coup de chaleur. Et allez à l’intérieur dès que l’occasion se présente.

Marcher sur la pelouse

Puisque les trottoirs dégagent une chaleur intense lorsque le thermostat grimpe, une promenade au milieu de la journée n’est certes pas engageante, et encore moins pour votre ami poilu. Il faut absolument éviter toute insolation à votre chien en le promenant plus tôt ou plus tard dans la journée, et lui épargner si possible les allées et trottoirs surchauffés. Faites-le marcher sur l’herbe, qui est plus fraîche, ou protégez-lui les pattes avec des chaussons. Enfin, pensez à un tapis de refroidissement pour chien pour l’aider à combattre la chaleur.

