Changements climatiques: plus de canicules?

Selon les scientifiques canadiens, les changements climatiques entraîneront de plus longues et de plus chaudes vagues de chaleur estivale (définies par au moins trois jours à des températures supérieures à 30°C). D’ici 2051, de grandes villes du pays pourraient connaître des vagues de chaleur de 17 jours et plus.

