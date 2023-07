Dérèglement climatique en 50 photos: la Terre a besoin d’aide!

JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES La sécheresse du fleuve Colorado La rivière Colorado commence dans un affluent dans le Wyoming et serpente 2334 kilomètres à travers le Colorado, l’Utah, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, la Californie et le Mexique. Elle fournit de l’eau potable à 40 millions de personnes et irrigue 6 millions d’acres de terres agricoles. Cette voie navigable est extrêmement vulnérable, sujette à la sécheresse ainsi qu’à la diminution du manteau neigeux. En conséquence, en mars 2015, lors d’une grave sécheresse dans certaines parties de l’ouest des États-Unis, le bassin du fleuve Colorado de 637 137 kilomètres carrés s’est drainé, vidant l’un de ses réservoirs, le lac Powell, de 55%. Nous sommes plusieurs à nous demander comment combattre les changements climatiques. Jessie Ma, chercheuse en efficacité énergétique et en stockage de l’énergie, partage tout ce qu’il faut savoir sur les changements climatiques.

SMITH COLLECTION/GADO/GETTY IMAGES La sécheresse et nos cultures Sans eau, pas de culture! Or, le peu d’eau utilisé pour les sols est parfois pollué par les produits chimiques industriels menant à des terres plus toxiques pour les animaux et les plantes de toutes sortes. La diminution des pluies ne permet pas non plus de diluer ses produits et pesticides efficacement, rapporte le North Carolina Climate Office. Les défaillances des cultures sont entamées dans le monde entier, menaçant l’approvisionnement alimentaire. Par exemple, en 2013, la récolte de maïs au Texas a succombé à la chaleur et au manque d’eau. Depuis 2014, «le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde augmente en raison d’un accès inadéquat à la nourriture», note l’Observatoire de la Terre de la NASA.