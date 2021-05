Nos 10 meilleurs trucs anti-stress

10 / 10

Shutterstock

Rire!

Le rire déclenche la production d’endorphines qui soulagent la douleur et exhaussent le sentiment de bien-être. Son effet stimulant sur le cœur, les poumons et les muscles renforce vos défenses immunitaires. Rire 20 secondes vous procure autant d’oxygène que trois minutes d’exercice aérobique. De plus, il est presque impossible de demeurer tendu lorsqu’on rit. Recherchez ce qui fait rire: dessins animés, vidéos de comédie, spectacles de variétés, livres, etc. Blaguez avec des amis ou inspirez-vous de nos 50 blagues courtes qui et drôles!