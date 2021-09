8 problèmes de santé que l’on peut améliorer avec ces entraînements

En fait, la perte de force musculaire et la faiblesse sont courantes chez les patients qui souffrent de cette maladie, ce qui diminue leur qualité de vie, au dire des chercheurs. Selon une étude de 2017 , les patients atteints de MPOC ayant fait une combinaison d’exercices d’endurance et de musculation (30 minutes de chacun par séance, trois fois par semaine) avaient davantage amélioré leur force musculaire que ceux ayant fait seulement des exercices d’endurance ou suivi un traitement médicamenteux. De plus, ils ont découvert que s’entraîner de cette façon était sécuritaire.

MACROVECTOR/SHUTTERSTOCK

Mieux gérer la glycémie dans le diabète de type 2

L’exercice est la clé de la prévention et de la gestion du diabète de type 2 puisqu’il aide vos muscles à absorber le sucre dans le sang et à le transformer en énergie. Si l’entraînement cardio aide votre corps à gérer l’insuline, la musculation, elle, l’y rend plus sensible, selon l’American Diabetes Association; en outre, elle contribue à développer vos muscles.

Non seulement une plus grande masse musculaire brûlera-t-elle davantage de calories, mais elle pourra aussi mieux contrôler la glycémie, indique une étude publiée dans Nutrition & Metabolism. Notre ordonnance? Faites des exercices aérobiques et de résistance. Cela vous permettra d’avoir la routine équilibrée dont votre corps a besoin.

