Les globules blancs (comme les cellules neutrophiles, monocytes et éosinophiles que l’on voit ici) jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire. Hélas, des anticorps produits par ces cellules s’attaquent parfois aux propres tissus de l’organisme, provoquant des troubles auto-immunitaires comme la polyarthrite rhumatoïde. Si l’on disposait de produits qui prennent pour cible ces cellules et ces anticorps, il deviendrait possible de supprimer l’inflammation .

5 / 8

ISTOCK/HIGHWAYSTARZ PHOTOGRAPHY

Rôle des hormones

Les études sur le rôle des hormones sexuelles et leur interaction avec le système immunitaire peuvent offrir d’autres pistes de traitement. Nous savons déjà que les femmes sont plus touchées que les hommes avant la ménopause, mais que le risque est équivalent après, lorsque les taux d’estrogènes et de progestérone chutent.

Avant la ménopause, on constate une variation considérable des taux hormonaux chez la femme. C’est après l’accouchement et pendant l’allaitement que les risques paraissent plus élevés. Les fluctuations hormonales semblent également avoir une influence sur le moment et la gravité des poussées. Mais les symptômes se réduisent souvent en période de grossesse. Les hormones sexuelles masculines jouent aussi un rôle dans l’arthrite, et pourraient avoir un effet protecteur.

Assurez-vous de connaitre les principaux signes annonciateurs de la ménopause.