Vous avez une réaction grave à une piqûre d’insecte? C’est peut-être de l’urticaire papuleuse

Young Swee Ming/Shutterstock

Causes de l’urticaire papuleuse

Lorsqu’un insecte mord et perce la peau, il y introduit une protéine inconnue, explique le Dr Walter M. Ryan III, spécialiste en ostéopathie et en allergies du Florida Center for Allergy & Asthma Care de Boca Raton et de Coral Springs. Nos cellules immunitaires ne reconnaissent pas ces protéines inhabituelles qui déclenchent un processus inflammatoire sous forme de réaction allergique.

L’organisme cherche alors à détruire et éliminer ces protéines inconnues.

D’habitude, ce processus inflammatoire résulte de la libération d’un produit chimique, l’histamine, qui provient de cellules immunitaires nommées mastocytes.

«Lorsque l’histamine est libérée après la piqûre d’insecte, la peau rougit, ce qui cause des démangeaisons, et il se forme souvent des bosses surélevées appelées papules», précise le Dr Danilo Del Campo, dermatologue de la Chicago Skin Clinic.

La plupart des gens ont des démangeaisons mineures temporaires, des rougeurs et un peu d’œdème.

Mais chez les gens atteints d’urticaire papuleuse, une piqûre banale peut déclencher une réponse immunitaire exagérée avec des symptômes plus sévères et plus durables.

Les chercheurs décrivent l’urticaire papuleuse comme une sensibilité extrême ou accrue aux morsures d’insectes, ou une réaction allergique à celles-ci, explique-t-il.

L’urticaire est l’une des réactions qui indiquent une possible allergie aux piqûres de moustique.