Comment prévenir ou éliminer les punaises de lit?

Prévenir les punaises de lit

Susan Harding-Cruz, directrice du programme des maladies à transmission vectorielle du Service de santé publique de la ville de Hamilton, affirme qu’on peut éviter de ramener ces insectes à la maison. Comme les punaises aiment se cacher dans les lieux publics, elle recommande de bien vérifier ses effets avant de rentrer chez soi. Si vous séjournez à l’hôtel, retirez les draps et inspectez le matelas en examinant soigneusement les coutures et les coins. Gardez vos sacs et valises loin du lit et ne les posez pas par terre. De retour à la maison, lavez immédiatement vos vêtements à l’eau chaude et mettez-les à sécher à très haute température. Quand ils sont secs, faites-les tourner encore 15 minutes.

Identifier les punaises de lit

D’un brun rouge, les punaises de lit ont un corps ovale et mesurent de 1,5 à 10 mm. Si vous pensez en avoir, agissez immédiatement. C’est encore le meilleur moyen de prévenir l’infestation, selon Avery Addison, propriétaire de Addison Pest Control, à Toronto.

Vérifiez sous le matelas. «On en scrute trop souvent le dessus et on ne voit rien, déclare Mme Addison, et quand on le retourne, on découvre qu’il est infesté de punaises.»

Vous n’êtes toujours pas convaincu de leur existence? Essayez cette astuce: installez des pièges collants à souris ou des contenants d’huile minérale au pied du lit pour capturer les petites bêtes qui voudraient gagner le matelas. Si vous en attrapez, appelez un exterminateur!