10 signes indiquant que vous avez besoin d’antidépresseurs

Si des pensées négatives vous hantent et perturbent votre travail, votre santé ou vos rapports avec les autres, il serait peut-être temps de consulter un professionnel et de songer à prendre des antidépresseurs.

La dépression n’est pas que le résultat d’un déséquilibre chimique dans notre mystérieux cerveau. Selon l’Institut national de santé mentale américain, elle peut être la conséquence de nombreux facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux. « On ne connaît pas précisément la cause de la dépression » explique le Dr Victor Schwartz, médecin-chef de la fondation JED pour la prévention du suicide et le soutien psychologique d’adolescents et de jeunes adultes.

Diagnostic de dépression

La dépression peut se présenter sous diverses formes. La plus fréquente – souvent médicamentée -, est le trouble dépressif majeur, ou dépression clinique. Selon les autorités médicales, c’est une des causes majeures d’invalidité. Elle a d’importantes conséquences et touche 11 % des Canadiens au moins une fois dans leur vie. D’après l’Organisation mondiale de la santé, la dépression deviendra en 2020 la deuxième cause d’invalidité au monde chez les personnes âgées de 15 à 44 ans.

Pour Peter Economou, thérapeute behavioral et directeur du Counseling and Wellness Center à New York et dans le New Jersey, la dépression est une maladie très difficile à diagnostiquer. « Ce n’est pas comme un test de dépistage : il n’existe pas de résultats négatifs ou positifs avec la santé mentale et il y a une quantité infinie de variables menant à la dépression. »

Les médecins se fient le plus souvent aux critères énoncés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) publié par l’Association américaine de psychiatrie. Pour recevoir un diagnostic de dépression, les patients doivent présenter au moins cinq des symptômes décrits dans le DSM-5 pendant une durée minimale de deux semaines.

Assurez-vous de différencier la dépression du trouble affectif saisonnier.