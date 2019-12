Dépression infantile: 13 signes que tous les parents devraient connaître

3 / 13 ISTOCK/LIDERINA Il croit qu’il ne vaut rien Creusez un peu plus si votre enfant dit des choses comme «personne ne m’aime» ou «je ne vaux rien». Un thérapeute peut probablement l’aider à modifier ces croyances fausses et négatives. «Identifier ces pensées dépressives et maladaptées puis trouver une façon de mieux envisager les choses peut être utile», dit Debra Kissen, PhD, MHSA, directrice clinique du Light on Anxiety Treatment Center. «C’est un vrai défi de se mettre à penser comme cela. Y a-t-il une autre manière de considérer les choses?» Il ne se confie pas facilement? Voici 6 trucs à tester pour délier la langue de votre enfant.

4 / 13 ISTOCK/DJEDZURA Il n’est jamais invité et ça lui est égal Les personnes atteintes de dépression ont tendance à s’isoler. Les adolescents sont particulièrement bons pour remarquer qu’un ami se referme sur lui-même et ils cesseront de l’inviter. «Les pairs ne se tendent pas toujours la main, et la personne qui se sent mal pourrait ne pas chercher à vivre des expériences agréables. S’ils le font, ils n’en tireront pas nécessairement de plaisir, explique le Dr Walkup. Personne ne les trouve amusants et ils finissent par s’exclure socialement.» Il est possible de combattre la solitude. Ces astuces peuvent vous aider à sortir de l’isolement.