Cherchez plutôt à être en relation avec des personnes qui renforceront positivement vos actions au lieu de vous critiquer sans cesse. Vous verrez ainsi sans doute la vie de manière plus positive et réduirez vos risques de sombrer dans la dépression.

Les commentaires négatifs et critiques venant d’amis, de votre patron ou de proches risquent de faire bien plus que de vous donner simplement le cafard. En fait, vous entourer de gens négatifs peut vraiment accroître votre tendance à la déprime. «Personne n’aime se faire parler rudement, observe la Dre Susan Heitler. Être avec quelqu’un qui diffuse cette énergie négative est problématique. Ça peut vraiment vous démoraliser.»

Vous fumez

Vous savez sans doute que fumer peut causer un tas de problèmes respiratoires, mais une recherche récente prouve que cela peut aussi vous rendre plus susceptible de souffrir d’anxiété et de dépression. Une recherche de 2015 de la University College de Londres et de la Fondation britannique du cœur a suivi 6500 personnes âgées de 40 ans et plus.

Et, elle a découvert que 18% des fumeurs montraient des signes de dépression et d’anxiété, contre 10% seulement des non-fumeurs. La recherche montre aussi que les gens qui ont arrêté de fumer depuis plus d’un an ne sont pas plus anxieux ou déprimés que ceux qui n’ont jamais touché une cigarette, suggérant que l’incidence de cette maladie diminue lorsque vous cessez de fumer.

